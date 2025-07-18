10 базовых госуслуг в Казахстане переведут в онлайн

По данным ведомства, сегодня в ЦОНах оказывают около 1250 государственных услуг. Однако анализ показал: основная нагрузка приходится лишь на ограниченный перечень популярных запросов.

— Анализ обращений граждан показал интересную вещь: 79% от всего потока граждан приходят всего за десятью услугами. То есть всего десять услуг создают основной наплыв в офлайн-формате. Этому есть две причины: некоторые услуги оцифрованы, но не очень удобны и нужно этот процесс упростить, — отметил Коняшкин.

По его словам, есть услуги, которые никогда не предоставлялись в онлайн-формате, но теперь будут оцифрованы.

— Мы планируем до конца года все эти десять услуг перевести в полностью онлайн-формат. Буквально недавно была запущена услуга по перевыпуску удостоверения личности. Это, наверное, один из самых ключевых моментов. Основные услуги — по линии документирования. Мы ожидаем, что по результатам пилота, если он пройдет успешно, пойдем дальше и начнем уже перевыпуск паспортов, — отметил вице-министр.

Среди других базовых услуг он перечислил — первичное получение водительского удостоверения, услуги по прописке, получение разрешений для иностранных граждан, услуги по недвижимости и земле. Услуги по получению электронной цифровой подписи будут полностью переведены в онлайн формат, поскольку в оффлайн-формате ее получают менее 10% граждан.

— Мы планируем эту услугу в Центрах обслуживания населения полностью закрыть. Если гражданин даже придет в ЦОН, его проведут за компьютер, откроют EGOV или скачают EGOV Mobile и помогут получить ЭЦП в онлайн-формате, — проинформировал вице-министр.

Что изменится, когда все госуслуги в Казахстане переведут в онлайн, зачем нам суперкомпьютер и как помогает ИИ казахстанцам — в интервью с вице-министром Ростиславом Коняшкиным.