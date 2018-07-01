10 башенных кранов в Астане признаны опасными

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит проверка бесхозных башенных кранов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Провести ревизию всех замороженных объектов с имеющимся там оборудованием поручил аким Астаны Асет Исекешев.

На данный момент проверка затронула уже 32 замороженных объекта с 54 башенными кранами. Как решили эксперты, 10 из них представляют потенциальную опасность. В связи с этим частично или полностью демонтированы башенные краны на пяти строительных объектах - ЖК «Абат», «Отель апартамент», ЖК «Созвездие», ЖК «Пана» и ЖК «Искандер».

Кроме того, владельцы 5 башенных кранов, установленных на 3 строительных объектах, готовы частично или полностью их демонтировать: ТОО УМиАТ «Акмола строй» - 2 башенных крана, ТОО «Алтын XXI» - 2 и ТОО «Атлант инжиниринг» - 1.

На 7 строительных объектах возобновляются работы, и в ближайшее время 15 башенных кранов будут приведены в соответствие с требованиями правил эксплуатации.