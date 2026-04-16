    17:51, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    10-балльные пробки образовались на дорогах Алматы из-за дождя

    В Алматы из-за ухудшения погодных условий резко возросла загруженность дорог — город оказался парализован пробками, передает агентство Kazinform.

    10-балльные пробки образовались на дорогах Алматы из-за дождя
    Фото: Камшат Абдирайым/Kazinform

    По данным сервиса 2GIS, к 17:40 уровень заторов достиг максимальных 10 баллов. Движение на ключевых магистралях практически остановилось: плотные заторы зафиксированы на проспектах Абая, аль-Фараби, Райымбека, Рыскулова, Назарбаева, Сейфуллина и Достык, а также на улицах Саина, Жандосова, Толе би, Розыбакиева и других участках.

    Синоптики ранее предупреждали о резком ухудшении погоды. https://www.inform.kz/ru/kommunalnie-sluzhbi-almati-pereveli-v-rezhim-gotovnosti-k-livnyam-43bda7 По данным Казгидромет, 17 апреля в городе ожидаются сильные дожди с грозами, днем возможен град.

    10-балльные пробки образовались на дорогах Алматы из-за дождя
    Фото: Kazinform

    В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы, а автомобилистам — не оставлять транспорт под деревьями.

    10-балльные пробки образовались на дорогах Алматы из-за дождя
    Фото: Камшат Абдирайым/Kazinform

    Ранее синоптики сообщили о погоде в Казахстане на 16–18 апреля.

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
