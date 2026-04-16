10-балльные пробки образовались на дорогах Алматы из-за дождя
В Алматы из-за ухудшения погодных условий резко возросла загруженность дорог — город оказался парализован пробками, передает агентство Kazinform.
По данным сервиса 2GIS, к 17:40 уровень заторов достиг максимальных 10 баллов. Движение на ключевых магистралях практически остановилось: плотные заторы зафиксированы на проспектах Абая, аль-Фараби, Райымбека, Рыскулова, Назарбаева, Сейфуллина и Достык, а также на улицах Саина, Жандосова, Толе би, Розыбакиева и других участках.
Синоптики ранее предупреждали о резком ухудшении погоды. По данным Казгидромет, 17 апреля в городе ожидаются сильные дожди с грозами, днем возможен град.
В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы, а автомобилистам — не оставлять транспорт под деревьями.
