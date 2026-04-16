10-балльные пробки образовались на дорогах Алматы из-за дождя

По данным сервиса 2GIS, к 17:40 уровень заторов достиг максимальных 10 баллов. Движение на ключевых магистралях практически остановилось: плотные заторы зафиксированы на проспектах Абая, аль-Фараби, Райымбека, Рыскулова, Назарбаева, Сейфуллина и Достык, а также на улицах Саина, Жандосова, Толе би, Розыбакиева и других участках.

По данным Казгидромет, 17 апреля в городе ожидаются сильные дожди с грозами, днем возможен град.

В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы, а автомобилистам — не оставлять транспорт под деревьями.

