15 Августа 2022 02:16

10 авиарейсов перенесли из-за пыльной бури в Дубае

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Выполнение рейсов в международном аэропорту Дубая приостановлено в воскресенье из-за плохих погодных условий. Руководство аэропорта заявило, что 10 прибывающих рейсов перенаправлены в соседние аэропорты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Khaleej Times.

В ​​ воскресенье пыльная буря прошлась по территории Объединенных Арабских Эмиратов. По данным Национального центра метеорологии, видимость в районах международных аэропортов Абу-Даби и Дубая снизилась до уровня менее 500 метров. Руководство воздушной гавани приняло решение направить 10 рейсов в аэропорт «Dubai World Central» и другие соседние аэропорты.

«Аэропорт Дубая тесно сотрудничает с авиакомпаниями и всеми нашими партнерами по обслуживанию, чтобы свести к минимуму последствия сбоя и восстановить нормальную работу в кратчайшие сроки», - заявил оператор аэропорта.

Местный авиаперевозчик «Flydubai» заявил, что погодные условия вызвали задержку у прибывающих и вылетающих рейсов.

Согласно официальному бюллетеню погоды центра метеорологии, пыльная буря и дожди продолжатся в течение следующих четырех дней.

Полиция Абу-Даби призвала автомобилистов быть осторожными из-за плохой видимости при сильном ветре и пыли, а также не фотографировать пыльную бурю.

«В целях вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения, не отвлекайтесь на видеосъемку или использование телефона», - сообщается в заявлении.

К вечеру воскресенья сильные дожди обрушились в эмиратах Аль-Айн, Рас-Аль-Хайма и Фуджейра. Власти выпустили предупреждения о возможных наводнениях, призвав жителей избегать районов, подверженных наводнениям и оползням.

Серия песчаных бурь, которая захлестнула Ирак, Кувейт, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран и другие страны в этом году, усугубляются под влиянием изменения климата, сообщает агентство AlArabiya.

Согласно рамочной конвенции ООН об изменении климата, ОАЭ подвержены глобальному потеплению, поскольку на фоне роста температурных показателей уменьшается количество осадков, а количество штормов увеличивается, в то время как повышение уровня моря угрожает низменному побережью страны.

Фото: Gulf news