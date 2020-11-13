10,7 млн м² жилья ввели в эксплуатацию в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём ввода жилья в эксплуатацию за январь-октябрь 2020 года на 9,7% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Годовой план по программе «Нұрлы жер» на данный момент выполнен на 75,8%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

«10,7 млн м² жилья ввели в эксплуатацию в Казахстане с начала года. Всего по республике сдано в эксплуатацию 94 737 единиц жилищ, из них – 34 535 индивидуальных домов. Рост отмечается в 15 регионах: Восточно-Казахстанская (116,7%), Северо-Казахстанская (112,5%), Карагандинская (110,3%), Павлодарская (109,6%), Костанайская (109,5%), Алматинская (108,5%), Туркестанская (107,9%), Жамбылская (107%), Западно-Казахстанская (102,7%), Акмолинская (101,6%), Мангистауская (100,9%), Актюбинская (100,5%) области и города Нур-Султан (154,6%), Алматы (103,6%) и Шымкент (103,1%)», - сообщила пресс-служба Министерства индустрии инфраструктурного развития РК в Telegram.

По информации ведомства, снижение темпа показателей ввода жилья наблюдается в 2 регионах республики: в Атырауской (88,4%) и Кызылординской (91%) областях.