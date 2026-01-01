1 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

63 года назад (1963) родился ЕРМЕКБАЕВ Нурлан Байузакович – генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества.

Фото: primeminister.kz

Родился в г. Чимкент. Окончил факультет химического машиностроения Московского института химического машиностроения (машины и технология переработки полимеров в изделия и детали) (1981); Военный Краснознаменный институт МО СССР, офицер со знанием китайского и английского языков (1986); Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, инженер-экономист (1996); полный курс по программе «Военное искусство» на базе Национального университета обороны Республики Казахстан (2019). Кандидат политических наук.

Трудовая деятельность: служебная командировка в Республику Ангола (1984-1985); служба в частях системы Генштаба Вооруженных Сил СССР (1986-1991); работал во внешнеэкономических организациях, в том числе за рубежом (1991-1996); советник председателя правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (1996-1997); генеральный директор компании «Юнитэк ЛТД» (1997-1999); глава представительства ОАО «Народный сберегательный банк Казахстана» в г. Пекин (1999-2001); советник посольства Республики Казахстан в КНР (2001-2003); поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Сингапур (08.2003-04.2004); заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-01.2006); советник Президента Республики Казахстан - заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (01.2006-01.2007); заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (01.2007-09.2010); помощник Президента Республики Казахстан по международным вопросам (09.2010-04.2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (2012), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству (2012), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (10.2012-11.2014); помощник Президента - Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (2014-2016); министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (2016-2018); помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (2018); министр обороны Республики Казахстан (2018, 2019, 2021); заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (01.2023-2025); генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (2025).

59 лет назад (1967) родился АБДИРОВ Нургалым Мажитович – ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК.

Фото: academy-gp.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, правоведение.

Трудовая деятельность: следователь прокуратуры Советского района города Караганды (1991); прокурор отдела следственного управления прокуратуры Карагандинской области; заместитель прокурора г. Темиртау; начальник отдела по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, следствия и дознания прокуратуры г. Караганды; прокурор Шетского района, начальник управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Карагандинской области (1991-2002); начальник управления департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности (2002); первый заместитель прокурора г. Астаны, начальник департамента по надзору за законностью следствия и дознания Генеральной прокуратуры, первый заместитель прокурора г. Алматы, Юго-Восточного регионального транспортного прокурора (2003-2010); начальник департаментов специальных прокуроров, по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2010-2012); прокурор Актюбинской области (2012-2017); прокурор Южно-Казахстанской области (2017-2018); прокурор Туркестанской области (2018-2020); прокурор Жамбылской области (2020-2025).

На занимаемой должности – с сентября 2025 года.

57 лет назад (1969) родился МУСАБАЕВ Самат Базарбаевич – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Фото: parlam.kz

Родился в Мангистауской области. Окончил Кызылординский институт инженеров агропромышленного производства им. И. Жахаева, промышленно-гражданское строительство.

Трудовая деятельность: мастер, прораб, начальник участка, заместитель начальника управления АО «ОзенМунайГазКурылыс» (1994-2001); генеральный директор ТОО «СМК-4» (с 2001 года); руководитель правления общественного объединения «Мангистау Құрылыс» (с 2007 года); генеральный директор ТОО «Корпорация Каспий Строй-Сервис» (2012-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2021-2023).

На занимаемой должности - с марта 2023 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», удостоен звания «Қазақстан Республикасының Құрметті құрылысшысы».

54 года назад (1972) родилась КАРИНОВА Шолпан Танатовна – секретарь партии «AMANAT».

Фото: primeminister.kz

Родилась в Акмолинской области. Окончила Кокчетавский педагогический институт им. Ш. Уалиханова, учитель русского языка и литературы в казахской школе; Омский государственный педагогический университет, педагогическое образование.

Трудовая деятельность: учитель русского языка и литературы Чкаловской средней школы № 1 Северо-Казахстанской области (1998); учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ленинградской средней школы № 1 Акжарского района Северо-Казахстанской области, преподаватель по общей психологии Кокшетауского медицинского колледжа Акмолинской области, методист, руководитель подразделения по учебной работе Тайыншинского районного отдела образования Северо-Казахстанской области; директор Тайыншинской средней школы № 5 Северо-Казахстанской области (2004-2005); начальник отдела образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (2005-2008); руководитель структурного подразделения по организационно-контрольной и кадровой работе аппарата акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (2008-2009); заместитель начальника управления образования Северо-Казахстанской области (2009-2012); заместитель акима г. Петропавловска по социальной сфере (2012-2013); руководитель управления образования Северо-Казахстанской области (2013-2017); директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (2017-2018); заместитель директора Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2018-2019); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (2019-2021); первый вице-министр образования и науки Республики Казахстан (2021-2022); первый вице-министр просвещения Республики Казахстан (2022-2023).

На занимаемой должности - с августа 2023 года.

49 лет назад (1977) родился МАДИБЕК Канатбек Кайшыбекович – государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет, инженер-механик.

Трудовая деятельность: работа на предприятии «Водоканал» г. Жанатаса Жамбылской области (1998-1999); главный специалист отдела организационной и кадровой работы, главный специалист отдела внутренней политики и социальной сферы, заведующий отделом организационной и кадровой работы аппарата акима Сарысуского района (1999-2005); аким Жанаарыкского сельского округа Сарысуского района (2005-2006); главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима Жамбылской области (2006-2008); заведующий организационно-инспекторского отдела аппарата акима Жамбылской области (2008-2010); заместитель руководителя аппарата акима Жамбылской области (2010-2012); аким Сарысуского района Жамбылской области (2012-2015); заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области (2015-2016); руководитель департамента экологии по Жамбылской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК (2016-2019); аким Сарысуского района Жамбылской области (2019-2020); руководитель аппарата акима Жамбылской области (2020-2021); аким Таласского района Жамбылской области (2021-2022); заместитель акима Жамбылской области (2022-2025).

На занимаемой должности - с октября 2025 года.

46 лет назад (1980) родился КОЖАНБАЕВ Адлет Нурсагатович – аким города Семей.

Фото: акимат Кокпектинского района

Родился в селе Бигаш Кокпектинского района. Окончил Пушно-меховой колледж Казпотребсоюз (2000) специальность «Бухгалтерский учет и аудит»; Казахскую коммерческую финансовую академию; Университет «Туран», специальность «Бухгалтерский учет и аудит» (2005); Университет «Туран», специальность «Юриспруденция» (2012); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, «Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)» (2021).

Трудовая деятельность: кредитный работник Семипалатинского филиала АО «Крамдсбанк» (2000-2001); специалист БЭК-офиса АО «БТА Ипотека» в городе Алматы (2001-2002); начальник отдела процессинга и мониторинга залогов АО «БТА Ипотека» (2002-2004); начальник управления сопровождения и мониторинга кредитов АО «БТА Ипотека» (2004-2005); начальник кредитного управления АО «БТА Ипотека» (2005-2009); начальник управления посткредитного обслуживания АО «БТА Ипотека» (2009-2012); исполнительный директор АО «БТА Ипотека» (2012-2013); советник Председателя Правления АО «Темірбанк» (2013); директор филиала АО «Темірбанк» в городе Семей (2013-2014); директор Операционного Департамента АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2014-2016); управляющий директор АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2016-2017); заместитель Председателя Правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2017-2021); генеральный директор Сервисной фабрики - филиала АО «Казахтелеком» в городе Алматы (2021-2022); руководитель ГУ «Управление финансов области Абай» (2022-2024); аким Кокпектинского района области Абай (2024-2025).

На занимаемой должности с октября 2025 года.

44 года назад (1982) родился САЛХАНОВ Ерлан Маратович – прокурор города Павлодар.

Фото: Gov.kz

Окончил Казахский-гуманитарный юридический университет, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: помощник прокуроров Иртышского и Успенского районов Павлодарской области (2004); помощник, старший помощник прокуратуры Павлодарской области; старший помощник прокурора по защите общественных интересов города Нур-Султан; помощник Генерального Прокурора Республики Казахстан; природоохранный прокурор Павлодарской области (12.2019-11.2025).

На занимаемой должности с ноября 2025 года.

38 лет назад (1988) родился КАРИМОВ Айдын Мейрамбекович – первый заместитель акима города Шымкент.

Фото: акимат Шымкента

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева; Казахскую финансово-экономическую академию; Казахский гуманитарно-юридический университет им. М. Нарикбаева.

Трудовая деятельность: сотрудник центра по вычислительной технике, телекоммуникациям, информатике и ситуационному анализу МЧС РК, АО «Национальные информационные технологии», Центра технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций, аппаратах акимов столицы и Семея; главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента регулирования международной экономической интеграции Министерства экономического развития и торговли РК (2012-2016); заместитель заведующего отделом внешних связей и протокола канцелярии Премьер-Министра (2016-2017); заведующий отделом внешних связей и протокола канцелярии Премьер-Министра - Шеф протокола Премьер-Министра (2017-2019); заведующий отделом внешнеэкономического сотрудничества и протокола канцелярии Премьер-Министра (2019-2019); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (2019-2022); первый заместитель акима области Абай (2022-2023); заместитель акима города Шымкент (2023-2025).

На занимаемой должности - с августа 2025 года.

37 лет назад (1989) родился АДАМБЕКОВ Тилектес Серикбайулы – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Фото: ruwiki.ru

Родился в Карагандинской области. Окончил Университет Тунцзи (КНР), по международной программе «Болашак», телекоммуникации; Высшую школу государственной политики Nazarbayev University, магистр государственного управления.

Трудовая деятельность: генеральный директор ТОО «Kazakh-Chinese Center of Cooperation «Silk Road» (2015-2016); управляющий директор по инвестициям и партнерству АО «Astana Innovations» (2016-2017); заместитель генерального директора городского центра развития инвестиций «Astana Invest» (2017); советник председателя правления «Astana Invest» (2017-2018); генеральный директор частной компании Eurasia BlockchainFintech Group Limited (2018-2020); исполнительный директор по IT-инфраструктуре АО «Казпочта» (2020); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2021-2023).

На занимаемой должности - с марта 2023 года.

Также в этот день родились:

117 лет назад (1909-1993) родился КУРМАНГАЛИЕВ Гарифулла – популярный оперный певец (тенор), композитор, актер, музыкальный исполнитель и педагог, народный артист Казахской ССР, лауреат Государственной премии Казахстана.

Фото: Пресс-служба ГАТОБ имени Абая

Родился в Уральской области (ныне – Каратюбинский район Западно-Казахстанской области). Четырехлетним ребенком Гарифулла лишился отца, а через несколько лет и матери, рос у родных отца. В десять лет уже неплохо пел и играл. В формировании таланта большую роль сыграли ученики и последователи «казахского баяна» (как называл Мухита Мергалиева Александр Затаевич) внук Мухита Шайхи Мухитов и Шынтас Каратаев. Благодаря своему голосу, а также трудолюбию и настойчивости Гарифулла вскоре встал в один ряд со своими учителями. Слава о юном певце летела по всей степи. В 1927 году молодой певец побывал в Оренбурге, Карагаше, Табыне. В его репертуаре были в основном песни Мухита, лиро-эпическая поэма «Қыз-Жібек» и айтысы акына Бала Ораза. Однако полностью отдаться творчеству он не мог. Надо было работать, чтобы жить и петь.

Трудовая деятельность Гарифуллы началась с работы секретарем сельского совета. В 1930 году он был уже председателем колхозов «Аккуль», «Ханкуль», «Кулшук» и председателем сельсовета.

Весной 1934 года Гарифулла Курмангалиев выступил на слете художественной самодеятельности в Джамбейты, а через некоторое время в Уральске. Занял первое место среди певцов и получил право участия в I Всеказахстанском слете народных талантов. Решением жюри посланец Западного Казахстана был оставлен в казахском музыкальном театре (ныне театр оперы и балета имени Абая), где пел в опере до 1966 года.

Во время Великой Отечественной войны Гарифулла Курмангалиев выступал на фронтах в составе концертной бригады, а в послевоенное время много гастролировал по Казахстану и за рубежом как концертный певец. В 1967-1984 годах преподавал народное пение в Студии эстрадного искусства (Алма-Ата).

Гарифулла Курмангалиев - уникальное явление в казахской музыкальной культуре XX века. Обладая уникальным голосом, диапазон которого совмещал регистры тенора и сопрано, в течение многих десятилетий он один представлял древнюю и высокоразвитую вокально-инструментальную традицию всего Западного Казахстана. Слышали легендарный голос Гарифуллы и в Китае, Пакистане, Иране, Германии, Италии. На оперной сцене Курмангалиев (с 1934 по 1966 годы) спел более 20 партий.

112 лет назад (1914-1994) родилась МАЙКАНОВА Сабира – советская казахская актриса, народная артистка СССР.

Фото: caravan.kz

Родилась в Сырдарьинской области (ныне – Сырдарьинский район Кызылординской области). В 1931 году поступила в Алма-Атинский кооперативный техникум.

В 1932 году в возрасте 18 лет была принята во вспомогательный состав Казахского театра драмы в Алма-Ате (ныне Казахский государственный академический театр драмы имени М.О. Ауэзова), где занималась актерским мастерством. С 1936 года играла ответственные роли. 60 лет выступала на сцене этого театра. В 1973 году в составе труппы Казахского театра драмы участвовала во II Международном театральном фестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ширазе (Иран).

104 года назад (1922-2011) родилась БАГЛАНОВА Роза Тажибаевна – народная артистка Казахстана и СССР, Халық Қаһарманы.

Фотоархив Kazinform, Э. Евзерихин

Родилась в Казалинске Кызылординской области.

Творческий путь певицы начался в годы Великой Отечественной войны. В составе бригады артистов выступала перед бойцами Красной армии прямо на передовой. Ее фронтовые концерты пользовались огромным успехом, она пела песни и частушки из репертуара Л. А. Руслановой, в том числе, и песню «Ах, Самара-городок». 9 мая 1945 года принимала участие в победном концерте в Берлине. После войны вернулась на большую сцену, став одной из самых известных певиц, пользовавшихся популярностью в Советском Союзе.

Трудовая деятельность: работала в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая (1947-1949), работала в Республиканской филармонии им. Джамбула (1949-1960); в 1960 году стала ведущим мастером сцены Казахского государственного концертного объединения «Казахконцерт».

В ее репертуаре - произведения мирового оперного искусства, народные песни разных стран и песни современных композиторов. Гастролировала за рубежом (Польша, ГДР, Венгрия, Австрия, Чехословакия, Китай, Корея, Индия, Бирма, Канада, Швеция, Бельгия и др.). Снялась в советско-венгерском документальном фильме «Юность мира» (1949).

Роза Багланова - национальный символ целой эпохи: стояла на одной сцене с А. Вертинским, Г. Улановой, М. Плисецкой, И. Ильинским, А. Райкиным, великими С. Рихтером и Д. Шафраном. Была лично знакома со многими мировыми государственными деятелями.

В 2007 году в издательстве «Атамура» вышла автобиографическая книга «Айналайын халқымнан еркелеткен» («Благодарна народу моему за ласку ко мне»).

103 года назад (1923-2000) родилась РИМОВА Бикен – советская и казахская актриса театра и кино.

Фото: Wikipedia

Родилась в Алматинской области. Окончила Алма-Атинское театральное училище.

В 1942 году преподаватель по актерскому мастерству А. Токпанов дал студентке третьего курса Римовой роль Енлик в пьесе «Енлик-Кебек». За первые удачные выступления Б. Римова была принята в театр драмы. С 1943 года - артистка Казахского театра драмы имени М.О. Ауэзова, на сцене которого сыграла более 170 ролей по пьесам казахских и зарубежных драматургов.

Наиболее значительные роли: Енлик, Маржан (М. Ауэзов «Енлік-Кебек», «Каракөз»), Жер-ана (Ч. Айтматов «Ана - жер-ана» - первая театральная постановка произведения была именно в этом театре), Жанат (Г. Мустафин «Миллионер»), Элиза (Мольер «Скупой»), Пошлепкина (Н. Гоголь «Ревизор») и многие другие. Снималась в кино «Девушка-джигит» (1955), «Меня зовут Кожа» (1963), «Необычный день» (1971), «Возвращение сына» (1977), «Волчонок среди людей» (1988) и других; также снималась в сериале «Перекресток» (1996-2000). Во время съемок этого сериала актриса ушла из жизни.

Автор статей о казахском театре и двух книг «Енлiк гүлiм» («Эдeльвейс - цветок верности») (1973), «Өнeрдегi өнeгелi өмiрлер» («Жизни в искусстве») (1996) на казахском языке.

83 года назад (1943-2024) родился АУЭЗОВ Мурат Мухтарович – президент Фонда Мухтара Ауэзова, казахстанский общественный деятель, культуролог. Родился в Жамбылской области. Окончил Институт восточных языков при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, филолог-востоковед.

Фото: gov.kz

Трудовая деятельность: стажер-исследователь Института народов Азии и Африки Академии наук СССР (1965-1966); младший, старший научный сотрудник Института философии и права Академии наук Казахской ССР, в т.ч. руководил работой группы эстетики Института философии и права (1970-1976); литературный консультант Союза писателей Казахстана (1977-1980); заведующий отделом Центрального совета Общества охраны памятников истории и культуры Казахской ССР (1980-1982); главный редактор, художественный руководитель киностудии «Казахфильм» (1982-1988); председатель главной редакционной коллегии по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Казахстана (1988-1989); вице-президент международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» (1989-1990); депутат Верховного Совета Казахской ССР, член Комитета по национальной политике, развитию культуры и языка (1990-1991); председатель Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по внешним отношениям и межпарламентским связям (1991-1992); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (1992-1995); заведующий отделом истории и теории культуры научного центра проблем культуры, художественный руководитель телерадиокомпании «Мир» в Казахстане (1995-1998); начальник Алматинского областного управления информации и общественного согласия (1998); ведущий научный сотрудник Дома-музея Мухтара Ауэзова (1998-1999); исполнительный директор, президент фонда «Сорос-Казахстан» (1999-2003); генеральный директор Национальной библиотеки Республики Казахстан (2003-2007).

Награжден орденами «Достық» 2 степени, «Құрмет», Дружбы (РФ), Святого князя Даниила Московского, медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), бронзовой медалью ЮНЕСКО; Почетной грамотой Верховного Совета КазССР.