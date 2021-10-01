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1 октября в Казахстане стартовал марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі»

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
1 Октября 2021, 15:35
1 октября в Казахстане стартовал марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости в целях улучшения качества жизни и благосостояния граждан, проживающих в сельской местности, с 1 октября стартовал марафон «Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның гүлденуі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Марафон пройдет в городах, районах и аулах с 1 по 31 октября 2021 года.

Его цель - повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции, сохранение и демонстрация элементов народного ремесла, устойчивое развитие аулов.

В рамках марафона планируется организация выставок достижений в области сельскохозяйственной продукции отечественных производителей, выпуск документальных фильмов, публикация статьей о жизни аула с участием тружеников, героев труда, ученых, почетных граждан районов.

«Проводимые местными исполненными органами мероприятия будут нацелены на продвижение сельскохозяйственных товаров на внутренний и внешние рынки, ознакомление граждан с успехами, достигнутыми в области сельского хозяйства, сохранение и укрепление казахстанской государственности, усиление чувства общности и патриотизма граждан Казахстана», - говорится в сообщении.

Все мероприятия планируется провести с учетом эпидемиологической ситуации.

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