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1 октября стартует голосование на праймериз партии «Nur Otan»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Сентября 2020, 20:31
1 октября стартует голосование на праймериз партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 по 3 октября 2020 года в Республике Казахстан будет проходить голосование в рамках внутрипартийных выборов партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт primaries.kz.

Голосовать в праймериз могут только члены партии. Выборы продлятся 3 дня, с 00.00 часов 1 октября до 14.00 часов 3 октября. Отдать свой голос за выбранных кандидатов партийцы смогут как дистанционно, так и очно.

Онлайн-голосование на внутрипартийных выборах «Nur Otan» доступно через мобильное приложение или сайт выборов primaries.kz посредством любого интернет-браузера.

Кроме того, для населенных пунктов со слабым интернетом или его отсутствием, а также для желающих голосовать традиционно - 3 октября с 08.00 до 14.00 по всей стране будут открыты выборные участки. Там можно будет проголосовать через онлайн-терминал, а в отдаленных регионах, где недоступен доступ в Интернет, партийцам будет предоставлена возможность голосовать бумажным бюллетенем.

Голосовать члены партии могут только после авторизации на портале выборов. Авторизация производится по принципу «Один ИИН - один телефонный номер - один IP-адрес». Таким образом партия исключила возможности фальсификаций с «накруткой» голосов.

В праймериз зарегистрированы 10 228 кандидатов. Каждый член партии, включая участников праймериз, имеет право проголосовать за любое количество кандидатов, но только в рамках своего избирательного региона. Количество отданных за кандидата голосов определит его личный праймериз-рейтинг.

По завершении подсчета голосов и проверки данных, 5 октября будут опубликованы окончательные результаты - списки кандидатов праймериз с указанием их рейтингов. Ранее спикеры партии отмечали, что в праймериз не будет проигравших - каждый участник этих выборов уже является потенциальным членом актива партии.

В то же время, именно набравшие самые высокие внутрипартийные рейтинги кандидаты станут фаворитами при составлении предвыборных списков партии на выборы в маслихаты всех уровней и в дальнейшем в Мажилис Парламента РК.

Согласно Правилам праймериз, партийные списки «Nur Otan» в маслихаты будут сформированы из победителей праймериз на 85%, и на 62% - в Мажилис. Остальная часть предвыборных партийных списков по обоим направлениям представительной власти будет формироваться по квоте руководящих органов партии в центре и регионах.

Согласно заявлениям руководства партии в социальных сетях, небольшие квоты в формировании списков, которые остались за Центральным аппаратом и другими руководящими органами партии в регионах обусловлена стратегической необходимостью сохранения преемственности в работе представительных органов власти.

Таким образом партия обеспечивает свои партийные списки гарантированным представительством в них не только нового актива, но также проверенных экспертов – компетентных политиков и специалистов, имеющих опыт законотворческой работы, анализа бюджетных вопросов, способных обеспечить непрерывность рабочего процесса.

В партии отмечают, что благодаря тщательной подготовке и продуманности, праймериз проходят в штатном режиме. Комитет партийного контроля ведет мониторинг нарушений, и по каждому из выявляемых фактов следует оперативное вмешательство и принятие жестких мер.

По всем нарушениям Правил проведения праймериз можно обращаться на горячую линию 8 (800) 080 4441 (звонок бесплатный) или по электронной почте komek@nurotan.kz. Все сигналы будут детально изучены Комитетом партийного контроля. К виновным будут приняты безотлагательные меры, вплоть до исключения из партии.


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