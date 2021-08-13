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1 октября объявлен официальным Днем работников радио в Казахстане
13 Августа 2021 18:06
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня Постановлением Правительства Республики Казахстан 1 октября объявлен официальным Днем работников радио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
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Ранее, в ходе поздравления с профессиональным праздником работников средств массовой информации Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках празднования 100-летия Казахского радио предложил объявить 1 октября Днем работников радио.
Предполагается, что профессиональный день работников радио послужит дополнительным стимулом для дальнейшего развития отечественного радио.
Напомним, история трансляции радио в Казахстане началась в октябре 1921 года.
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