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1 октября объявлен официальным Днем работников радио в Казахстане

13 Августа 2021 18:06
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1 октября объявлен официальным Днем работников радио в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня Постановлением Правительства Республики Казахстан 1 октября объявлен официальным Днем работников радио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

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Ранее, в ходе поздравления с профессиональным праздником работников средств массовой информации Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках празднования 100-летия Казахского радио предложил объявить 1 октября Днем работников радио.

Предполагается, что профессиональный день работников радио послужит дополнительным стимулом для дальнейшего развития отечественного радио.

Напомним, история трансляции радио в Казахстане началась в октябре 1921 года.


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