1 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

52 года назад (1973) родился НАБИЕВ Амиржан Амиржанович – депутат маслихата Алматы.

Родился в городе Алматы. Окончил КазГУ им. аль-Фараби по специальности «Психология» (1995); КазНУ имени аль-Фараби, магистр юридических наук по специальности «Юриспруденция» (2017).

Трудовая деятельность: директор департамента по маркетингу и управлению АО «АМЗ» (1999); председатель Совета директоров АО «Алматытеплокоммунэнерго» (2009-2010); руководитель строительной компании ТОО «Атрикс-Строй» (2002); депутат маслихата города Алматы V созыва (2014-2016); депутат маслихата города Алматы VI созыва, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам труда, занятости и развитию транспорта (2016-2021); депутат маслихата города Алматы VІI созыва (2021-2023), депутат маслихата Алматы VІІI созыва (с марта 2023 года).

Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями.

47 лет назад (1978) родился КЕНЕС Аслан – руководитель Департамента экономических расследований АФМ по Кызылординской области.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Военный институт КНБ РК, специальность «Управление служебно-боевой деятельностью» (2001); Международную Академию бизнеса, специальность «Финансы» (2013).

Трудовая деятельность: служба в СОП Республики Казахстан (2000 - 2009); АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация Акционерного общества «Банк развития Казахстана» (2009 - 2012); служба в органах финансовой полиции, ДБЭКП по городу Астана (2012 - 2013); Департамент государственных доходов по городу Астана Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2014 - 2015); Акционерное общество «Военизированная железнодорожная охрана» (2015 - 2019); заместитель руководителя Департамента экономических расследований по Западно-Казахстанской области (2020).

На занимаемой должности с августа 2024 года.

Также в этот день родились:

92 года назад (1933-2022) родился БАЙМАХАНОВ Мурат Таджимуратович – академик Национальной академии наук Республики Казахстан, академик Академии естественных наук Республики Казахстан, теоретик и организатор юридической науки Республики Казахстан, лауреат премии им. Ш. Уалиханова.

Уроженец Алматы. Окончил Московский государственный университет.

Трудовая деятельность: научный сотрудник, научный секретарь, заведующий отделом, заместитель директора, директор Института философии и права (Институт государства и права) (1962-1992); председатель Конституционного суда Республики Казахстан (1992-1995); проректор университета «Кайнар» (1995-1996); проректор по научной работе Высшей школы права «Әділет» (1996); проректор, декан юридического факультета университета «Кайнар» (1996-2002); заведующий кафедрой теории и истории государства и права Казахского государственного юридического университета (2005-2008); директор Института научной экспертизы и анализа при Казахском государственном юридическом университете (с 2008 года).

Автор более 300 научных публикаций, в том числе 20 монографий. Принимал участие в создании Конституции Республики Казахстан и законопроекта об органах государственного управления. Выступал с докладами на международных конгрессах в США, Франции, Бразилии и других странах.

Награжден медалями, почетными грамотами Верховного Совета КазССР.

89 лет назад (1936-2015) родился ЖУМАНИЯЗОВ Базарбай Сагидиевич – композитор, заслуженный деятель искусства Казахстана, народный артист Казахстана.

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Алматинскую консерваторию (ныне - Казахская национальная консерватория им. Курмангазы) (1965).

Трудовая деятельность: музыкальный редактор на киностудии «Казахфильм» (1964-1965); заместитель музыкального редактора издательства «Мектеп» (1965-1966); преподаватель Алматинской консерватории (1966-1998); заместитель председателя Союза композиторов Казахстана (1973-1984); директор Казахского театра оперы и балета им. Абая (1984-1987); 1-й секретарь члена правления Союза композиторов СССР (1991-1998).

Автор оперы «Махамбет» (1990), кантаты «Жер» (1967), «Отан туралы кантата» (1972), «Мерекелік шеру» (1980), «Достық» (1980), вокально-симфонической поэмы «Халқым туралы» (1969), «Кек әні» (1978) симфонической картины «Дала» (1976), симфонического кюя «Қуаныш» (1980), 2-х сюит для симфонического оркестра (1985-1987), вокально-хореографической композиции «Айтыс» (1972), симфонической поэмы «1731 год» и множества песен, романсов, а также музыки к спектаклям и кинофильмам.