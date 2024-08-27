1 млрд тенге похитили в образовательных учреждениях Казахстана

В Министерстве финансов назвали распространенные схемы воровства бюджетных средств в школах и детских садах. Так, за несколько месяцев этого года зафиксированы хищения в 36 организациях образования на сумму, превышающую 1 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

Во время летних каникул проводился внутренний государственный аудит на основе Системы управления рисками и финансового контроля. Анализ подозрительных операций выявил самые распространенные из них.

Так, были получены доказательства двойного учета и завышение оплаты труда. К примеру, в документах Средней школы № 48 Актобе, заработная плата бухгалтера немного превышала 700 тысяч тенге в год. Тогда как фактически на его карт-счет перечислялось от 3 до 5 млн тенге ежемесячно.

Вторая распространенная махинация — перевод денег фиктивным сотрудникам. По документам заработная плата начисляется ряду лиц, но счетами пользуются другие. Например, в Комплексе школа-ясли-сад № 33 Караганды установлено перечисление средств десяткам работников, но деньги направлялись на карточки двух бухгалтеров. Здесь сумма ущерба составила 207,4 млн тенге.

Третья распространенная схема — дублирование переводов бюджетных средств с аномально высокими суммами. Например, главный бухгалтер и учитель информатики Средней школы № 42 Петропавловска только за 2023 год более трех раз в месяц получали завышенную заработную плату, общая сумма ущерба — 69 млн тенге.

— Повышение прозрачности и ясности в сфере управления государственными финансами, усиление аудита, внедрение более строгих и эффективных систем финансовой отчетности позволяют улучшать госпрограммы, повышать инвестиции в социальную сферу, — заключили в пресс-службе Министерства финансов РК.

Напомним, 18 июля прокуроры Северо-Казахстанской области завершили проверки в школах и детских садах, выявив многочисленные нарушения.

Официальный представитель Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров на брифинге рассказал о вскрытых ведомством преступных схемах, связанных с хищением средств из фонда оплаты труда в сфере образования.