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    14:00, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Хищения на 14 млрд тенге в сфере образования выявил Антикор

    коррупция
    Фото: Kazinform

    Официальный представитель Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров на брифинге рассказал о вскрытых ведомством преступных схемах, связанных с хищением средств из фонда оплаты труда в сфере образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Бухгалтеры пользовались отсутствием интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой «Казначейство-клиент». Они вручную вносили корректировки в платежные документы и расхищали бюджетные деньги. Средства для хищений закладывались еще при формировании ежегодных бюджетных заявок, — пояснил представитель Антикора.

    По такой схеме хищения осуществлялись следующими способами:

    • перечисление зарплаты сверхустановленной нормы;
    • начисление посторонним — аффилированным лицам;
    • начисление на свои карт-счета по реквизитам посторонних лиц;
    • дублирование переводов денежных средств;
    • путем начисления зарплаты «мертвым душам».

    Агентством зарегистрировано 206 уголовных дела в сфере образования. Ущерб по ним составил свыше 14 млрд тенге. Наиболее крупные суммы хищений выявлены в Туркестанской, Жетісу, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и Алматы. Факты хищений продолжают выявляться.

    — К примеру, буквально недавно Антикоррупционной службой по области Жетысу пресечена незаконная деятельность главного бухгалтера отдела образования Сарканского района. Она подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в сумме более 1 млрд тенге, путем незаконного перечисления сверхустановленной заработной платы на счет бухгалтеров этого отдела, — рассказал Данияр Бигайдаров.

    По его словам, в ходе следственных действий обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 156 млн тенге. С санкции суда подозреваемая заключена под стражу. Следствие продолжается.

    Теги:
    Коррупция Хищение Казахстан Регионы Казахстана Образование Антикор
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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