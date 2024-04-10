Хищения на 14 млрд тенге в сфере образования выявил Антикор

Официальный представитель Антикоррупционной службы РК Данияр Бигайдаров на брифинге рассказал о вскрытых ведомством преступных схемах, связанных с хищением средств из фонда оплаты труда в сфере образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Бухгалтеры пользовались отсутствием интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой «Казначейство-клиент». Они вручную вносили корректировки в платежные документы и расхищали бюджетные деньги. Средства для хищений закладывались еще при формировании ежегодных бюджетных заявок, — пояснил представитель Антикора.

По такой схеме хищения осуществлялись следующими способами:

перечисление зарплаты сверхустановленной нормы;

начисление посторонним — аффилированным лицам;

начисление на свои карт-счета по реквизитам посторонних лиц;

дублирование переводов денежных средств;

путем начисления зарплаты «мертвым душам».

Агентством зарегистрировано 206 уголовных дела в сфере образования. Ущерб по ним составил свыше 14 млрд тенге. Наиболее крупные суммы хищений выявлены в Туркестанской, Жетісу, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и Алматы. Факты хищений продолжают выявляться.

— К примеру, буквально недавно Антикоррупционной службой по области Жетысу пресечена незаконная деятельность главного бухгалтера отдела образования Сарканского района. Она подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в сумме более 1 млрд тенге, путем незаконного перечисления сверхустановленной заработной платы на счет бухгалтеров этого отдела, — рассказал Данияр Бигайдаров.

По его словам, в ходе следственных действий обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 156 млн тенге. С санкции суда подозреваемая заключена под стражу. Следствие продолжается.