1 июня в Алматы стартует прием в первый класс

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 1 июня начинается прием в первые классы школ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление образования.

В государственных организациях среднего образования прием осуществляется в электронном формате.

«Преимущество электронной системы, это оформление заявки не только по территории обслуживания (микроучастку) школы, но и в любую другую государственную школу, при наличии свободных мест, информация о которых доступна на веб-портале государственных услуг: bilimalmaty.kz», - сообщили в управлении.

Организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального образования, обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки.

Регистрация детей в первый класс будет проводиться c 1 июня по 30 августа текущего года на сайте bilimalmaty.kz, а также на портале электронного правительства Еgov.kz. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее руководитель департамента по обеспечению качества образования Алматы Гульнара Ермекбаева обратилась ко всем родителям, у кого дети идут в первый класс. Она отметила, что никакая школа не имеет право тестировать детей, которые идут в первый класс.