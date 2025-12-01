1 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

55 лет назад (1970) родился ОГАЙ Алексей Владимирович — член Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

Фото: samruk-energy.kz

Окончил Алма-Атинский энергетический институт по специальности «Электрические станции» (1995).

Трудовая деятельность: научный сотрудник ТОО «Лаборатория исследования проблем ТЭК Казахстана» (1995-1998); специалист, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела АО «KEGOC» (1998-2006); главный эксперт АО Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (06.2006-09.2008); заместитель директора по управлению электроэнергетическими активами АО Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (2008); главный эксперт Дирекции электроэнергетических активов АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (12.2008-06.2011); директор по управлению электроэнергетическими активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (06.2011-05.2014); заместитель главного директора по управлению активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (05.2014-02.2015); заместитель Председателя Правления, Управляющий директор АО «Самрук-Энерго» (2015-2018); директор Департамента «Реорганизация и Реализация Активов» АО «Самрук-Энерго» (2019-2023).

На занимаемой должности — с июня 2025 года.

Награжден юбилейной медалью к 20-летию Независимости РК (2011).

50 лет назад (1975) родилась АСАНОВА Жанна Бейсентаевна — депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Фото: senate.parlam.kz

Родилась в Шелекском районе Алматинской области. Окончила Алматинский Государственный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова (врач-педиатр); Казахский Национальный аграрный университет (юрист-экономист).

Трудовая деятельность: ЦКБ Управделами Президента РК (1993); менеджер ТОО «Фармэкс», Алматы (1999-2003), врач-педиатр городской поликлиники №16, Алматы (2003-2004); главный специалист Управления Комитета по миграции, Алматы (2004-2006); директор Турксибского районного филиала НПП «Атамекен», Алматы (2014-2015); директор ТОО «ИнтерФинИнвест», Алматы (2016-2017); председатель избирательной комиссии, Алматы, заместитель Председателя Правления АО «Центр развития Алматы» (2017-2019); директор ТОО «EcoAlmaty»; советник Председателя Правления АО «Центр развития Алматы» (2022-2023).

На занимаемой должности — с 2024 года.

Награждена орденом «Қурмет» и юбилейными медалями.

48 летназад (1977) родился ШАККАЛИЕВ Арман Абаевич — министр торговли и интеграции Республики Казахстан.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Родился в Балхаше Карагандинской области. Окончил Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова по специальности «Стандартизация, сертификация и метрология»; ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, юрист; Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, экономист.

Трудовая деятельность: директор ДГП «Казахстанский институт метрологии консалтинг» (2004-2008); директор республиканского государственного предприятия «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК (2008); заместитель руководителя первичной партийной организации НДП «Нұр Отан» (2011-2016); директор департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии, Москва (2016-2018); председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2018-2019); председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (2019-2020); член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (2020-2022); первый вице-министр торговли и интеграции РК (2022-2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года (переназначен в феврале 2024 года).

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019).

Также в этот день родился:

140 летназад (1885-1949) родился КАССИН Николай Григорьевич — доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Академии наук Казахской ССР, заслуженный деятель науки Казахской ССР, лауреат Государственной премии СССР.

Фото: wikipedia.org

Родился в России. Окончил Петербургский горный институт.

В 1913-1917 годы — коллектор, геолог в геологических партиях Казахстана. В 1917-1935 годы — геолог, старший геолог Геологического комитета. В 1935-1941 годы — старший геолог, заведующий сектором Казахстана Центрального научно-исследовательского геологоразведочного института. В 1941-1942 годы — консультант по геологии Казахстана Казахского геологического управления. В 1942-1949 годы — консультант, старший научный сотрудник Института геологических наук Академии Наук Казахстана.

Автор книг «Медные месторождения Северо-Восточного Казахстана» (в соавторстве), «Вулканизм Казахстана», «Металлогенические процессы Казахстана в связи с его структурой и вулканизмом», «Основные проблемы геологии Казахстана», «Материалы по палеографии Казахстана», «Развитие геологических структур Казахстана».

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Ленина — дважды, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.