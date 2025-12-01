1 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день борьбы со СПИДом

Целью Всемирного дня борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря, является повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии. В этот день партнерам из государственного и частного сектора предоставляется уникальная возможность распространить информацию о статусе пандемии и содействовать прогрессу в профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа, а также уходе за больными в странах с высокой распространенностью этой болезни и во всем мире.

СОБЫТИЯ

В 1931 году началось регулярное воздушное сообщение между Семипалатинском и Акмолинском. Первый небольшой аэродром Акмолинска был построен в виде поля для взлетов и посадок самолетов и 8-комнатного здания с небольшим залом. Отсюда с 1 декабря 1931 года началось регулярное воздушное сообщение между Акмолинском и Семипалатинском. Аэродром был связан с городом телефонной линией, а добирались до него по паромной переправе через реку Есиль. В первые годы воздушное движение носило эпизодический характер, тем более что в период весенних паводков аэродром закрывался.

В 1935 году был создан один из старейших театров кукол Казахстана — Государственный театр кукол Алматы. В «копилке» театра — дипломы и награды международных конкурсов и фестивалей театров кукол Турции, Ирана, Китая, Чехии и России. Театр вырастил и воспитал несколько поколений талантливых актеров, мастеров-кукольников, режиссеров, художников, декораторов, бутафоров, многие из которых десятки лет преданы своему театру и кукольному искусству в целом.

В 1960 году на Карагандинском металлургическом заводе был получен первый казахстанский кокс.

В 1994 году было открыто посольство Республики Казахстан в Украине. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине был назначен Самат Ордабаев.

В 1997 году вышел документальный фильм, посвященный лидерам Алаш Орды — Алихану Бокейханову и Мустафе Шокаю, боровшимся за независимость и свободу казахского народа.

В 2004 году состоялась презентация альбома, монеты и почтовой марки, посвященных 100-летию Абылхана Кастеева.

Абылхан Кастеев (1904-1973) — живописец, график, один из основателей казахского изобразительного искусства. Автор более двух тысяч картин, акварелей и рисунков, составивших своеобразную художественную летопись Казахстана ХХ века.

В 2004 году на территории Республики Казахстан введены новые почтовые индексы. До этого казахстанцы пользовались еще советскими индексами, введенными в 70-е годы прошлого столетия. Новые индексы также остались шестизначными, где 1 и 2 знак — код области, 3 и 4 знак — код района, 5 и 6 знак — код населенного пункта.

В 2004 году Институт биографии (Калифорния) номинировал казахстанку Асылы Осман на звание «Женщина года-2004». Это звание ежегодно присуждается представительницам прекрасного пола за вклад в сферу общественной деятельности.

Асылы Осман — член Ассамблеи народа Казахстана, видный общественный деятель республики, кавалер ордена «Достық». Азербайджанка по национальности, она всю жизнь посвятила Казахстану: стала ученым филологом-казаховедом. А. Осман часто выступает в СМИ, пропагандирует государственный язык, показывая его консолидирующую роль в деле укрепления мира и межнационального согласия в нашем обществе. Она является председателем общества «Почитание государственного языка» и имеет более 200 публикаций по данной тематике.

В 2006 году Национальный банк РК выпустил в продажу две коллекционные серебряные монеты номиналом в 500 тенге, их стоимость — 5 тысяч тенге. Монеты «Тюльпан Регеля» и «Дирхем» выполнены из серебра 925 пробы, весом 31,1 г, диаметром — 38,61 мм. Тираж первой монеты составляет 4 тысячи штук, второй — 5 тысяч.

В 2007 году в Ашхабаде было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан, Правительством Туркменистана и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в строительстве новой железнодорожной линии Узень (Казахстан) — Кызылкая — Берекет — Этрек (Туркменистан) — Горган (Иран).

А в Тегеране во время саммита глав прикаспийских государств была подписана совместная декларация президентов Казахстана, Туркменистана и Ирана о сотрудничестве в реализации проекта строительства новой железнодорожной линии Узень — Кызылкая — Берекет — Этрек — Горган. Протяженность дороги составляет 670 км, в том числе, по Казахстану — 130 км, по Туркменистану — 470 км, по Ирану — 70 км.

В 2008 году были внесены изменения и дополнения в Закон «О государственных наградах Республики Казахстан», предусматривающий введение звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

Звание «Қазақстанның Еңбек Epi» будет присваиваться за выдающиеся достижения в экономическом и социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан. Лицам, удостоенным звания Герой труда Казахстана, вручаются знак особого отличия — Золотая звезда и орден «Отан».

В 2010 году в Астане во Дворце независимости начал работу саммит ОБСЕ, по результатам которого была принята Астанинская декларация.

На Астанинский саммит прибыли 38 глав государств и правительств, один вице-президент, 7 заместителей председателей правительств, 14 министров, и другие высокопоставленные чиновники из государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству, в том числе, Госсекретарь США. Также присутствовали представители 33 международных и региональных организаций. Среди основных тем саммита были заявлены вопросы безопасности на евразийском и евро-атлантическом пространстве, проблема Афганистана, решение «замороженных» конфликтов.

В 2011 году в Баку состоялась торжественная церемония присвоения улице имени великого казахского поэта и мыслителя Абая. Кроме того, у здания Азербайджанского международного университета открыта памятная доска с барельефом Абая.

В 2011 году в урочище Кылдыколь Экибастузской сельской зоны открылся мавзолейный комплекс Исабек ишан Хазрета.

Здесь воздвигнуты два мавзолея из белого камня, привезенного из Мангыстауской области, мечеть и дом для паломников. В трехкупольном мазаре покоится Исабек ишан Хазрет, его сын Нурмухамед и брат Мухаммед Нияз. Однокупольный возведен на месте захоронения святого Жандарбека кожа — потомка Исабек ишана.

В 2015 году в Астане открылся первый в истории страны Военно-исторический музей Вооруженных сил Республики Казахстан. В здании, помимо самого музея, действуют концертный зал, зал временных выставок, а также работают Центральный военный оркестр и Центральный ансамбль Министерства обороны РК.

В 2015 году в селе Сырымбет Айыртауского района Северо-Казахстанской области открыт мазар ханше Айганым, бабушке Шокана Уалиханова, создание которого послужит сохранению исторического наследия, связанного с именем великого казахского ученого, этнографа и историка. Имя этой знаменитой казахской женщины, оказавшей большое влияние на внука, широко почитаемо в народе.

В 2016 году на 34-м заседании постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ и церемонии закрытия года «Шеки — культурная столица тюркского мира 2016» культурной столицей всего тюркского мира на 2017 год был избран казахстанский город Туркестан.

В 2016 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 25-летию независимости Казахстана, из серебра номиналом 5000 тенге и номиналом 500 тенге.

В дизайне монет использованы изображения людей в национальных костюмах, символизирующих единство народа Казахстана, в свете реализации предложения Президента Республики Казахстан по отображению ценностей общенациональной идеи «Мәңгілік ел» в стилистике национальной валюты Республики Казахстан.

В 2017 году в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области был установлен памятник Айтеке-би. Великий исторический деятель способствовал объединению казахских земель. Его имя золотыми буквами вписано в историю.

В 2018 году в Жаркенте в Панфиловском районе Алматинской области к 375-летию Орбулакской битвы, одного из важнейших исторических событий на пути к свободе казахского народа, состоялось открытие мемориального комплекса «Ұлы жебе».

Мемориальный комплекс «Ұлы жебе» изготовлен из белого мрамора, гранита и бронзы. Включает в себя барельеф с изображением батыров и стелу, направленную вверх. Высота стелы составляет 16 метров, высота барельефа — 6,5 м, ширина — 26 м. Авторы мемориального комплекса — члены Союза художников Казахстана Газиз Ешкенов и Айдар Жамхан, скульптор-архитектор — Айдын Жайлаубаев.

В 2019 году в Руке (Финляндия) казахстанская фристайлистка Жанбота Алдабергенова стала первой в соревнованиях по синхронным прыжкам в рамках этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике. Жанбота Алдабергенова — многократный победитель этапов Кубка Европы и двукратный абсолютный чемпион Европы, призер нескольких этапов Кубка мира, участница двух Олимпийских игр.

В 2021 году на центральной площади ЭКСПО Аль-Васл Плаза была проведена церемония поднятия национального флага Республики Казахстан. На праздновании Национального дня Казахстана для гостей всемирной выставки на территории EXPO состоялся концерт с участием академического фольклорно-этнографического оркестра им. Н. Тлендиева «Отырар сазы», оперной певицы Марии Мудряк, коллектива «Астана балет» и других артистов Казахстана.

В 2021 году была выпущена в обращение юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге, дизайн которой изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия независимости и факсимиле Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона — горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты — 155×79 мм.

В 2023 году глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие во Всемирном климатическом саммите в выставочном центре Dubai Expo City. В своем выступлении Президент Казахстана подчеркнул, что сокращение выбросов метана — это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления, поэтому Казахстан принял решение присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана. В то же время Казахстан стремится решить масштабную проблему угля путем реализации в Казахстане первого в регионе Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP).

В 2023 году в Астане состоялось подписание соглашения между компаниями Allur и Skoda Auto. Европейский автогигант намерен представить в Казахстане полномасштабное представительство — от мелкоузлового производства до дилерской сети.

В 2024 году вышел первый выпуск масштабного патриотического реалити-проекта «100 Sarbaz». В проекте приняли участие десять команд, включая силы ПВО, Сухопутные войска, Национальную гвардию. «Среди нас есть чемпионы мира, которые пробежали 500 километров. Еще не знаем, какие испытания ждут нас впереди. Будучи военнослужащими, готовы ко всему. Мы справимся с любыми трудностями» — отметил участник реалити-проекта капитан команды Центрального спортивного клуба армии Жомарт Аюпов.