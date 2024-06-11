РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:45, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    1 846 детей родились во время режима ЧС в Атырауской области

    Новорожденный, ребенок, младенец
    Фото: freepik.com

    Управление здравоохранения Атырауской области сообщило, что с момента введения режима чрезвычайной ситуации в регионе родилось 1 846 детей. Из них 961 — мальчик, 885 — девочек, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб области.

    В ведомстве отмечают, что во время паводка в Мангистауской области мамами стали восемь эвакуированных жительниц Кульсары. С 5–7 апреля в Бейнеуской районной больнице Мангистауской области на свет появились шестеро детей, 8 апреля в Мангистауском областном перинатальном центре — один ребенок.

    Напомним, что 7 апреля в Атырауской области объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера. В ходе ЧС в борьбе с паводками за два месяца по области задействовано 17 549 человек и 1800 единиц техники. Среди них представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ, местного исполнительного органа и волонтеры.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Регионы Казахстана Дети Режим ЧС Рождение детей Статистика Паводки в Казахстане Новорожденный Мангистауская область
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!