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1,8 млрд тенге выделено на удешевление стоимости кормов в Костанайской области

28 Июля 2021 19:10
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1,8 млрд тенге выделено на удешевление стоимости кормов в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Деньги поступили из местного бюджета. На одну единицу маточного поголовья КРС предусмотрено 15 тысяч тенге, МРС – 2 500 тенге, лошадей – 10 тысяч тенге. Чтобы получить субсидии, фермерам необходимо соответствовать нескольким критериям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

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«Во-первых, это наличие регистрации и соответствия данных маточного поголовья в Информационной базе селекционной и племенной работы и идентификации сельскохозяйственных животных. Во-вторых, у владельца скота должно быть собственное пастбище. И, в-третьих, необходимо наличие определенного количества маточного поголовья. Так, у владельцев КРС должно быть не менее 50 коров и телок старше 18 месяцев, у владельцев МРС – не менее 300 овец и коз старше 12 месяцев, у владельцев лошадей – не менее 50 голов старше 36 месяцев», - пояснил начальник отдела АПК Палаты предпринимателей Костанайской области Каир Айсин.

Заявки будут принимать на сайте subsidy.plem.kz . Между тем, по мнению местных животноводов, необходимы дополнительные меры поддержки для обеспечения продовольственной безопасности. Среди них - пролонгация (по заявкам товаропроизводителей) погашения кредитных обязательств перед финансовыми институтами АО «НУХ «Байтерек»; пролонгация исполнения обязательств по поставке сельхозпродукции по договорам форвардного закупа в АО «Продкорпорация» сроком на 12 месяцев без начисления процентов и пени; включение фуражных культур в перечень закупаемых культур АО «Продкорпорация» как посредством форвардного, так и контрактного закупа, в целях формирования фуражного фонда Республики Казахстан; включение в фуражный фонд, формируемый АО «Продкорпорация», таких ценных фуражных культур, как рожь и тритикале.

Также среди предложений - выделение дополнительных бюджетных средств для сельхозтоваропроизводителей Костанайской области по программам инвестиционного субсидирования – 4 млрд тенге, снижение процентной ставки по кредитам и лизингу сельскохозяйственной техники – 1,2 млрд тенге (в связи с меньшим выделением средств на субсидирование сельхозтоваропроизводителей Костанайской области по указанным направлениям в текущем году по сравнению с предыдущими годами).

Предложения отправлены на рассмотрение в центральный аппарат НПП РК «Атамекен».


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#Костанайская область   #Сельское хозяйство   #Засуха  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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