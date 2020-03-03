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1,7 млрд тенге похитили при утилизации боеприпасов в Арыси и Отаре
3 Марта 2020 17:46
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О хищении крупной суммы при уничтожении боеприпасов в Арыси и Отаре рассказал руководитель первого следственного управления департамента экономических расследований по Нур-Султану Болат Камитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Выявлен факт хищения в АО «Казтехнология» в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития в размере более 1,7 млрд тенге во время реализации лома и металла при утилизации боевых припасов в войсковых частях города Арыси и Отар», - сообщил Болат Камитов.
По его словам, уголовное дело в отношении руководства АО ведется с 2013 года.
«Но в виду того, что мы сейчас находимся на начальной стадии досудебного расследования. Данные не подлежат разглашению», - добавил спикер.
Ключевые слова: Туркестанская область, Коррупция, Армия,
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