1 627 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 319,

в городе Алматы - 467,

в городе Шымкент - 38,

в Акмолинской области - 40,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 33,

в Атырауской области - 48,

в ВКО - 90,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 7,

в Карагандинской области - 156,

в Костанайской области - 9,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 45,

в Павлодарской области - 58,

в СКО - 310,

в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровело 970 783 человек от COVID-19.