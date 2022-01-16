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1 627 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
16 Января 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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в городе Нур-Султане - 319,
в городе Алматы - 467,
в городе Шымкент - 38,
в Акмолинской области - 40,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 33,
в Атырауской области - 48,
в ВКО - 90,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 7,
в Карагандинской области - 156,
в Костанайской области - 9,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 45,
в Павлодарской области - 58,
в СКО - 310,
в Туркестанской области - 7.
Всего в стране выздоровело 970 783 человек от COVID-19.
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