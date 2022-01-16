+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

1 627 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

16 Января 2022 08:15
Поделиться:
1 627 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Новости по теме
Пневмония с признаками КВИ: 85 заболевших, два летальных исхода за сутки
Сколько беременных и подростков получили вакцину от коронавируса в РК 13 523 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Какие объекты могут посещать актюбинцы с «синим» статусом

в городе Нур-Султане - 319,

в городе Алматы - 467,

в городе Шымкент - 38,

в Акмолинской области - 40,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 33,

в Атырауской области - 48,

в ВКО - 90,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 7,

в Карагандинской области - 156,

в Костанайской области - 9,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 45,

в Павлодарской области - 58,

в СКО - 310,

в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровело 970 783 человек от COVID-19.

Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Пневмония с признаками КВИ: 85 заболевших, два летальных исхода за сутки
Сколько беременных и подростков получили вакцину от коронавируса в РК
13 523 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Какие объекты могут посещать актюбинцы с «синим» статусом
Популярное
1 В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
2 Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
3 Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
4 22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
5 Беспорядки в Казахстане: в Генпрокуратуре привели полную хронологию событий
6 Минздрав РК о беспорядках: некоторые пострадавшие не понимали государственный и русский языки
Читайте также
Вспышки омикрон-штамма COVID-19 произошли в четырех провинциях Китая
53 костанайские школы перешли на «дистанционку»
В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
Беспорядки в Казахстане: в Генпрокуратуре привели полную хронологию событий
Минздрав РК о беспорядках: некоторые пострадавшие не понимали государственный и русский языки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив