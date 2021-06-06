1,6 млн жителей Туркестанской области застрахованы в ОСМС

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области 1,6 млн жителей являются участниками системы медицинского страхования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Благодаря медстраховке будет максимально доступно получение высокотехнологичных операций, МРТ, КТ, скрининговых осмотров, патронатных услуг, амбулаторно-поликлинической помощи, стоматологических услуг бесплатно. Об этом сообщили в региональном штабе под председательством заместителя акима области Армана Сабитова.

Около 400 тысяч человек, которые до сих пор не застрахованы в системе, остаются вне бесплатных услуг. Большинство незастрахованных являются нестабильными плательщиками. То есть, какие-то отчисления и взносы за них не поступали постоянно либо оплата производилась неправильно. В результате в системе накапливаются долги и утрачивается статус. Следовательно, важно соблюдать регулярность платежей.

«Из числа участников системы государством обеспечены 15 льготных категорий. Однако, поскольку в информационных системах не определены социальные статусы данных категорий, они лишены права на страхование. При этом гражданам, относящимся к льготной категории, необходимо обратиться в поликлинику и определить социальный статус», - говорит директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Туркестанской области А. Бейсенбаев.

Фонд проводит работу по предоставлению временного статуса 15 льготным категориям для потребления медицинских услуг, работникам малого и среднего бизнеса. С начала года в мобильном приложении «Qoldau 24/7» предоставлен временный статус 174 работникам МСБ, 3 380 льготным категориям населения. Временный статус позволяет им вернуться в льготную категорию. Тогда взносы на ОСМС за них платит государство.

При возникновении вопросов о статусе застрахованного лица в системе ОСМС, связанных с выплатой взносов и отчислений в единый контакт-центр Фонда 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», Telegram «SaqtandyryBot», «fms.kz», обращаться можно через официальные сайты.