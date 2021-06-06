1,6 млн жителей Туркестанской области застрахованы в ОСМС
Благодаря медстраховке будет максимально доступно получение высокотехнологичных операций, МРТ, КТ, скрининговых осмотров, патронатных услуг, амбулаторно-поликлинической помощи, стоматологических услуг бесплатно. Об этом сообщили в региональном штабе под председательством заместителя акима области Армана Сабитова.
Около 400 тысяч человек, которые до сих пор не застрахованы в системе, остаются вне бесплатных услуг. Большинство незастрахованных являются нестабильными плательщиками. То есть, какие-то отчисления и взносы за них не поступали постоянно либо оплата производилась неправильно. В результате в системе накапливаются долги и утрачивается статус. Следовательно, важно соблюдать регулярность платежей.
«Из числа участников системы государством обеспечены 15 льготных категорий. Однако, поскольку в информационных системах не определены социальные статусы данных категорий, они лишены права на страхование. При этом гражданам, относящимся к льготной категории, необходимо обратиться в поликлинику и определить социальный статус», - говорит директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Туркестанской области А. Бейсенбаев.
Фонд проводит работу по предоставлению временного статуса 15 льготным категориям для потребления медицинских услуг, работникам малого и среднего бизнеса. С начала года в мобильном приложении «Qoldau 24/7» предоставлен временный статус 174 работникам МСБ, 3 380 льготным категориям населения. Временный статус позволяет им вернуться в льготную категорию. Тогда взносы на ОСМС за них платит государство.
При возникновении вопросов о статусе застрахованного лица в системе ОСМС, связанных с выплатой взносов и отчислений в единый контакт-центр Фонда 1406, мобильное приложение «Qoldau 24/7», Telegram «SaqtandyryBot», «fms.kz», обращаться можно через официальные сайты.