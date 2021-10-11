1 579 таразцев получили участки под ИЖС

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Актуальный для Тараза вопрос с предоставлением земельных участков под ИЖС будет решаться поэтапно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал аким города Тараза Ержан Жилкибаев, подчеркнув, что ежегодно в регионе растет число желающих получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.

«С 2005 по 2021 год в очереди для получения земли под ИЖС в Таразе стоят 74 048 человек, - пояснил глава городской администрации. - Для того чтобы удовлетворить их запросы, продолжается работа по возврату для госнужд земельных участков, которые расположены на территориях Жамбылского и Байзакского районов, вошедших в черту города. Чтобы вернуть земли восьми фермерских хозяйств для размещения 369 га жилого массива «Кумшагал-Шалгай Карасу», горакиматом приняты постановления. На сегодняшний день все эти земельные участки возвращены, подведена инженерная инфраструктура и на 369 гектарах в этом массиве выделено 1 579 участков под ИЖС».

Отметим, что земельные участки под ИЖС получили в преддверии 30-летия Независимости и в честь Дня города Тараза 1 579 жителей города, которые много лет стояли в очереди - с января 2005 года. Массив «Кумшагал-Шалгай Карасу» обеспечен всей необходимой жилищно-коммунальной инфраструктурой.

«Вопрос предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства будет решен поэтапно. В настоящее время разрабатываются проекты объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры по 2 173 земельным участкам в конце улицы Аскарова, в массивах «Хамукат» и «Карасай». В ближайшее время также будет подготовлен 2 461 земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в массивах «Арай», «Автовокзал» и «Казарма». После подведения инженерной инфраструктуры очередники также получат свои участки», - сказал Ержан Жилкибаев.

По данным управления строительства акимата Жамбылской области, по области в очереди на земельный участок зарегистрировано более 120 тысяч граждан.

Численность населения Жамбылской области составляет порядка 1,2 миллиона жителей. В городе Таразе проживают более 430 тыс. человек, это примерно третья часть от общей численности населения региона.