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1 560 человек привились первым компонентом Pfizer
16 Ноября 2021 08:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальные данные по вакцинации подростков 12-17 лет, беременных и кормящих женщин от коронавируса, передает МИА «Казинформ».
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«По информации на 15 ноября 2021 года первым компонентом препарата «Комирнати» (Pfizer) привито 1 560 человек», - говорится в сообщении МВК.
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