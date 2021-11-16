1 560 человек привились первым компонентом Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала актуальные данные по вакцинации подростков 12-17 лет, беременных и кормящих женщин от коронавируса, передает МИА «Казинформ».