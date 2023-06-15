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1,5 тысячи срочников прошли отбор в вузы на грант без ЕНТ

Автор:  
Анеля Касымова
15 Июня 2023, 17:35
1,5 тысячи срочников прошли отбор в вузы на грант без ЕНТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Состоялся первый отбор отбора военнослужащих срочной службы для поступления в высшие учебные заведения страны со стопроцентной скидкой без сдачи ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отбор, как отметила советник министра обороны Айгуль Тулембаева, проводился по результатам рейтинга военнослужащих, уволенных в запас весной этого года. Все данные об успехах, достижениях и недочетах претендентов фиксировались на цифровой платформе «Срочники 2.0». Распределение солдат по вузам и специальностям производилось также автоматически на сайте.

«Согласно действующему регламенту, командиры взводов ведут журналы боевой подготовки, где учитываются результаты выполнения нормативов, дисциплинарные поступки. На их основе ежемесячно выводится рейтинг текущих оценок военнослужащего по всем предметам обучения. Все данные фиксируются на электронной платформе», - пояснила она во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, в конкурсном отборе всего приняло участие 12 548 солдат срочной службы. Всего было распределено 1500 мест.

«Автоматически по аналогии с ЕНТ сформированы сертификаты с QR-кодом без возможности их фальсификации. Свои сертификаты по поступлении в ВУЗ солдаты могут получить на платформе «Срочники 2.0.», - добавила Айгуль Тулембаева.

Она отметила, что следующий раз отбор для увольняющихся в запас пройдет осенью 2023 года. Непрошедшие отбор имеют возможность поступить в высшие учебные заведения на платной основе без учета ЕНТ в течение двух лет после окончания службы.


Армия   ЕНТ   Минобороны РК  
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