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    10:56, 08 Апрель 2022 | GMT +6

    1,5 тысячи преступлений раскрыто с помощью камер в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Алматы сообщил, что хорошую эффективность в снижении преступности дает использование новых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С помощью 12 тысяч камер, подключенных к ЦОУ, в прошлом году раскрыто 1,5 тысячи преступлений, выявлено 800 тысяч административных правонарушений. При поддержке акима города в текущем году будет установлено еще три тысячи камер видеонаблюдения. Многие из них будут охватывать дворы, парки, скверы и другие места массового скопления горожан», – рассказал на ежегодной отчетной встрече с населением Канат Таймерденов.

    По его словам, положительный эффект работы с системами видеонаблюдения сказался и на снижении регистрации краж, в том числе карманных.

    «В прошлом году мы провели работу с муниципальными автопарками. Были организованы рабочие встречи, благодаря которым практически на всем общественном транспорте установлены камеры видеонаблюдения. Это позволило сократить регистрацию карманных краж до 70 и улучшить их раскрываемость на 25%. Вместе с тем, остался неохваченный видеонаблюдением транспорт, прибывающий в город из Алматинской области. Эта работа нами будет продолжена», – приводит слова Каната Таймерденова пресс-служба ДП Алматы.

    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Алматы Правоохранительные органы
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