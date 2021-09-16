1,5 тонны яблок похитили у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 1,5 тонны яблок похитили воры у сельчанина в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением о краже фруктов обратился один из местных жителей. Как рассказал потерпевший, неизвестные похитили из его сада 1,5 тонны яблок. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона тенге.

Стражи порядка опросили возможных очевидцев и прочесали все близлежащие территории. В результате принятых оперативно-розыскных мер полицейские задержали трех местных жителей.

Как выяснилось, днем, воспользовавшись отсутствием людей, воришки перелезли через ограждение и похитили из сада полтора тонны яблок, а затем скрылись.