РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:28, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    1,5 тонны яблок похитили у жителя Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 1,5 тонны яблок похитили воры у сельчанина в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением о краже фруктов обратился один из местных жителей. Как рассказал потерпевший, неизвестные похитили из его сада 1,5 тонны яблок. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона тенге.
    Стражи порядка опросили возможных очевидцев и прочесали все близлежащие территории. В результате принятых оперативно-розыскных мер полицейские задержали трех местных жителей.

    Как выяснилось, днем, воспользовавшись отсутствием людей, воришки перелезли через ограждение и похитили из сада полтора тонны яблок, а затем скрылись.
    Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража«. Проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Борьба с преступностью
    Сейчас читают
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!