1,5 тонны огурцов украли из теплицы в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 1,5 тонны огурцов украли из теплицы в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением о краже овощей из теплицы обратился местный житель.

Со слов потерпевшего, неизвестные лица проникли в тепличное помещение и похитили 1,5 тонны огурцов, нанеся ущерб на сумму около 1,5 миллиона тенге. Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».

С целью раскрытия преступления в районном отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Полицейские провели тщательный подворный обход, опросили очевидцев и осуществили другие необходимые мероприятия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ордабасинского РОП задержали подозреваемого в краже – гражданина Республики Узбекистан. Следствием установлено, что подозреваемый оказался одним из работников теплицы. Также в ходе расследования полицейские выявили еще четырех подозреваемых, причастных к краже. Все они также являются иностранными гражданами.

Похищенные овощи подозреваемые расфасовали в мешки и планировали реализовать, однако им не удалось завершить задуманное.

По факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. В отношении четырех его подельников проводятся розыскные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.