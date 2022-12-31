1,5 млрд тенге направят в Атыраускую область по проекту повышения доходов сельчан

31 Декабря 2022, 08:51

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 2,8 млрд тенге в этом году было выделено Атырауской области на развитие животноводства. Госсубсидии получили 550 фермерских хозяйств. На зиму в регионе обеспечен полный объем запасов кормов в общей сложности более 570 тыс тонн. О развитии сферы АПК в Атырауской области говорили во время рабочей поездки вице-министра сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Абулхаир Тамабек объявил местным сельчанам об утверждении проекта по повышению доходов сельского населения в Казахстане. В рамках этой программы жители аулов смогут взять льготные микрокредиты на развитие своего дела, в частности Атырауской области будет выделено 1,5 млрд тенге.

«Приглашаю сельчан принять участие в программе микрокредитования. Номинальная ставка вознаграждения предусматривается в 2,5% годовых со сроком не более 7 лет. Максимальная сумма кредита – 2,5 тысячи МРП, или около 7,9 млн тенге. Особые условия для сельхозкоопераций, суммы займов там наиболее высокие – 8 тысяч МРП, или около 25,4 млн тенге», - сообщил Абулхаир Тамабек.

В рамках плана действий по реализации предвыборной программы Главы государства планируется привлечь половину всех личных подсобных хозяйств к кооперативному предпринимательству и за счет микрокредитования создать более 350 тысяч рабочих мест с охватом миллиона сельских жителей.

Побывал вице-министр и на фермерских предприятиях региона. Одни из таких, совсем нетепичных для запада Казахстана – мукомольное предприятие ТОО «Карат», а также племенное хозяйство «Сарайшык», которое занимается выращиваением коз и переработкой козьего молока. Компания производит порядка 180 тонн молока и 140 тонн молочной продукции в год.