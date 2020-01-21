1,5 млн человек посетили мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в 2019 году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ * В прошлом году число посетителей мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи Яссауи составило 1,5 миллиона человек. К 2025 году планируется увеличить этот показатель до 5 миллионов. Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Мейржан Мырзалиев на встрече в Региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

Показатели индустрии туризма растут по сравнению с предыдущими годами.

«За 11 месяцев 2019 года объем инвестиций, выделенных на вопросы жилья и питания, достиг 13 миллиардов тенге, таким образом, мы в тройке лидеров в стране. В регионе динамично прогрессируют историко-культурные направления - Туркестан-Отрар, оздоровительные - в Сарыагашской курортной зоне, экологический туризм - в Тюлькубасском и Толебийском районах», - сказал заместитель акима области.

Всего в области насчитывается 168 гостиниц, 51 курорт, 60 баз отдыха. Разработано 57 туристических маршрутов в направлении экологического, исторического и познавательного туризма.

В этом году планируется открыть еще дополнительно 20 гостиниц. В том числе 8 из них будут сданы в эксплуатацию, а 7 отремонтированы. Будет открыто 5 оздоровительных центров. Кроме того, гостиницы в Туркестане подвергаются капитальному ремонту в соответствии с международными требованиями.

В областном центре ведется строительство «Визит-центра», «Национального центра традиционных ремесел на Великом Шелковом пути», Международного аэропорта, «Музея Ходжи Ахмеда Яссауи» и многих других объектов для посещения туристов.