1,5 млн человек отдохнули этим летом на Алакольском побережье

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – По итогам летнего сезона на Алакольском побережье отдохнули 1,5 млн человек (2021 год – 1,3 млн человек). Однако полноценному развитию туризма в данном регионе препятствует затянувшийся ремонт двух трасс республиканского значения. Оставшиеся 15 км дороги Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, проходящей по территории Жетысуской области покроют асфальтом до конца октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Завершат и работы по строительству мостов. В целом, объект будет сдан в эксплуатацию в следующем году. До конца года планируется закончить асфальтовое покрытие дороги Ушарал – Достык. Об этом в ходе встречи с населением Алакольского района сообщил накануне аким области Бейбит Исабаев.

«Затянувшийся ремонт этих двух трасс республиканского значения уже совершенно измучил как местных жителей, так и всех участников дорожного движения. Кроме того, это отрицательно влияет на развитие туризма, а значит и в целом на экономику региона и благополучие населения. Всего с начала года необходимо было завершить работы на 33 км, 18 км из которых уже покрыты асфальтом, движение там открыто. Теперь поставлена задача до конца октября покрыть асфальтом все оставшиеся участки, а благоустройство и все оставшиеся детали проекта закончим в будущем году. Сейчас важно полностью открыть движение, наконец обеспечив нормальный проезд», - сказал Б. Исабаев.

По данным областного филиала АО «КазАвтоЖол», оставшиеся участки находятся на территории Алакольского, Сарканского, Аксуского и Ескельдинского районов. Также необходимо завершить работы по возведению 4 мостов в селах Жансугуров, Сагабуйен, Кабанбай и Кольбай. Если погодные условия не подведут, весь запланированный объем работ будет выполнен в установленный срок. При этом работы по мостам можно вести и в зимний период.

В августе текущего года завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Ушарал, и открыто авиасообщение по трем направлениям: в Астану, Алматы, Талдыкорган.

При этом в летнее время было организовано 10 железнодорожных рейсов из городов Астана и Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей для повышения доступности отдыха на побережье озера Алаколь. В перспективе жители региона будут обеспечены воздушным и железнодорожным сообщением круглый год.

В целом, на берегу озера расположено 288 объектов туризма, в том числе 165 гостиниц, 3 оздоровительных лагеря, 44 дома отдыха, 64 базы отдыха, из них в текущем году введено в эксплуатацию 10 объектов на сумму 1,4 млрд тенге с созданием 97 рабочих мест и номерным фондом – 1290 мест.