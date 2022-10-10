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    12:49, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    1,5 млн человек остаются вне системы ОСМС – Минздрав РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщила, что за три года финансирование сельского здравоохранения составило 2 231,5 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На 2023-2025 годы предусмотрено 2 646,9 млрд тенге. По состоянию на 1 сентября 2022 года в системе обязательного социального медицинского страхования на селе зарегистрировано около 6 млн человек, что составляет 79%. 1,5 млн человек до сих пор остаются вне системы обязательного социального медицинского страхования», - сказала Ажар Гиният.

    Глава Минздрава добавила, что благодаря реализации обязательного социального медицинского страхования финансирование медуслуг увеличилось в 2,1 раза, в том числе:

    - профилактические медицинские осмотры в 2 раза;

    - консультативно-диагностические услуги в 1,5 раза;

    - стационарная помощь в 1,2 раза;

    - высокотехнологичные медицинские услуги в 2,2 раза;

    - медицинская реабилитация увеличена в 1,5 раза.

    Кроме того, наблюдается рост дорогостоящих КТ, МРТ и ПЭТ-исследований.

    «Отменяя задолженность за предыдущий период (норма вступила в силу с 5 сентября текущего года), за 12 месяцев (36 тысяч тенге) внедрение альтернативного способа вступления путем уплаты взносов на ОСМС сделало доступным оказание медицинской помощи через систему ОСМС с момента уплаты взносов. Таким образом, увеличилась привлекательность для незастрахованных граждан страны», - добавила Ажар Гиният.

    Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что для улучшения качества медицинской помощи на селе внедряются проекты лучших практик первичной медико-санитарной помощи «Пациентоориентированный подход».


    Теги:
    Минздрав РК Медстрахование Ажар Гиният Здравоохранение
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