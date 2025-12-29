1 400 GPS-трекеров закуплено для безопасности особенных детей в Актобе

Управление образования Актюбинской области совместно с областным учреждением психологического, медицинского и педагогического консилиума приобрели GPS-трекеры для всех детей с диагнозом аутизм. Эти устройства можно надевать на шею ребёнка или прикреплять к его одежде. Родители заранее задают зоны, в которых ребёнок должен находиться, и вносят их в программу. Если ребёнок покидает установленную зону, срабатывает система сигнализации. Кроме того, ребёнок может сам нажать на кнопку трекера, чтобы уведомить родителей о своём местонахождении.

— Устройство позволяет контролировать, где находится ребёнок, и оперативно реагировать в чрезвычайных ситуациях. GPS-трекеры оснащены кнопкой SOS. С их помощью можно отслеживать геозону, просматривать архив передвижений ребёнка. Кроме того, трекеры лёгкие, удобные для ребёнка и имеют долгий срок работы батареи. Они дают возможность следить за маршрутом ребёнка до детского сада или школы, а также контролировать его во время прогулок и поездок, — сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

В прошлом году в Актобе один ребёнок из специализированного учреждения ушёл, и его искали около 500 человек. Вертолёт Министерства по чрезвычайным ситуациям осуществлял воздушное наблюдение. Тело Карима Жетыру было найдено через четыре дня.