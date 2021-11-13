1,4 млн квадратов жилья строится в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В текущем году по области всего строится 1,4 млн кв.м жилья на 280 млрд тенге. Об этом сообщил аким ВКО Даниал Ахметов во время своей отчетной встречи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

«Важным фактором качества жизни населения является жилье. В регионе серьезное внимание уделяется этому вопросу. Так, в текущем году по области всего строится 1,4 млн кв.м жилья на 280 млрд тенге. Из них будут введены 647 тыс. кв. м, с ростом 125%», - сообщил глава региона.

Более того, в данный момент уже разработан и внедрен механизм строительства коммерческого жилья за счет привлечения частных инвестиций. Например, застройщиками ведется строительство 86 коммерческих домов на 450,6 тыс. кв.м объемом инвестиций 104 млрд тенге. Для этого им предоставлены проекты и земельные участки с инженерной инфраструктурой.

Особое внимание уделено реализации региональной программы «Одноэтажный Восток», в рамках которой за счёт государственных средств, подводятся инженерные коммуникации к районам индивидуальной жилой застройки.

«В текущем году значительно увеличены темпы строительства индивидуального жилья частными инвесторами. Ими строится 744 одноэтажных дома на 15,4 млрд тенге», - сообщил Даниал Ахметов.

Приоритетным направлением в регионе всегда была заботе о многодетных семьях. В текущем годы планируется выкуп 206 домов на 5 млрд тенге, построенных за счет частных инвестиций. Это жилье предназначено для многодетных матерей и социально-уязвимых семей, стоящих в очереди.

Безусловно, перечисленные меры являются главным инструментом программы, позволяющей снизить очередность на жилье.