1 300 км дорог отремонтируют в Карагандинской области
Одна из приоритетных задач 2021 года - наладить сообщение 24 автобусных маршрутов, соединяющих Караганду с районными центрами и посёлками области.
С 25 января, по обращениям жителей области, каждый день будет курсировать поезд Караганда - Жезказган.
В марте авиакомпания Fly Arystan должна возобновить полёты в Шымкент и Атырау.
Кроме этого, на внутриобластном авиамаршруте Караганда - Жезказган с этого года начала перевозку пассажиров новая авиакомпания Qazaq Air. Благодаря этому удалось снизить тариф с 12 тысяч до 10 тысяч тенге.
Продолжатся работы по улучшению транспортной инфраструктуры области. Ремонтом планируют охватить 1 300 км автодорог общего пользования. По Караганде отремонтируют 23 км.
Основным проектом для области остаётся продолжение реконструкции участков Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурылбайтал.
Продолжится капитальный ремонт автодороги Караганда - Сарань - Шахтинск, реконструкция 21-го километра проблемного участка Жартас - Долинка и дороги Караганда - Уштобе - Курылыс.
Начнётся реконструкция 20 км автодороги по направлению Нура - Шахтёр (Нуринский район).
В Бухар-Жырауском районе продолжится реконструкция автодороги Новодолинка - Шахан - Молодецкое общей протяжённостью 17 км. На этом участке дороги также будет продолжена и реконструкция двух мостов через Нуру и Сокур.
В Осакаровском районе отремонтируют участок автодороги Осакаровка - Молодёжное общей протяжённостью 12 км.