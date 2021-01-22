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    02:00, 22 Январь 2021 | GMT +6

    1 300 км дорог отремонтируют в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Тысячу триста километров автодорог общего пользования отремонтируют в Карагандинской области и продолжат реконструкцию участков трасс республиканского значения. Планы развития на 2021 год озвучил глава управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербек Халтонов в ходе онлайн-совещания с участием акима региона Жениса Касымбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Одна из приоритетных задач 2021 года - наладить сообщение 24 автобусных маршрутов, соединяющих Караганду с районными центрами и посёлками области.

    С 25 января, по обращениям жителей области, каждый день будет курсировать поезд Караганда - Жезказган.

    В марте авиакомпания Fly Arystan должна возобновить полёты в Шымкент и Атырау.

    Кроме этого, на внутриобластном авиамаршруте Караганда - Жезказган с этого года начала перевозку пассажиров новая авиакомпания Qazaq Air. Благодаря этому удалось снизить тариф с 12 тысяч до 10 тысяч тенге.

    Продолжатся работы по улучшению транспортной инфраструктуры области. Ремонтом планируют охватить 1 300 км автодорог общего пользования. По Караганде отремонтируют 23 км.

    Основным проектом для области остаётся продолжение реконструкции участков Караганда - Балхаш и Балхаш - Бурылбайтал.

    Продолжится капитальный ремонт автодороги Караганда - Сарань - Шахтинск, реконструкция 21-го километра проблемного участка Жартас - Долинка и дороги Караганда - Уштобе - Курылыс.

    Начнётся реконструкция 20 км автодороги по направлению Нура - Шахтёр (Нуринский район).

    В Бухар-Жырауском районе продолжится реконструкция автодороги Новодолинка - Шахан - Молодецкое общей протяжённостью 17 км. На этом участке дороги также будет продолжена и реконструкция двух мостов через Нуру и Сокур.

    В Осакаровском районе отремонтируют участок автодороги Осакаровка - Молодёжное общей протяжённостью 12 км.

    Теги:
    Карагандинская область Строительство
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