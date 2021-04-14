1 300 км автодорог отремонтируют в Карагандинской области
«Во время ремонтных работ необходимо обеспечить заблаговременное предупреждение населения и перевозчиков, чтобы для них перекрытие каких-то участков не было неожиданностью. Летом подрядные компании должны укладывать асфальт ночью, чтобы днём не мешать жителям. Это нормальная практика в городах. Люди хотят ездить по качественным дорогам. Они этого заслуживают», – подчеркнул глава региона.
В области в этом году планируется отремонтировать 1 300 км дорог. Основным проектом остаётся создание транспортного коридора Центр – Юг. В этом году будет завершена реконструкция на участках Караганда – Балхаш, Балхаш – Бурылбайтал общей протяжённостью 513 км.
Так, летом начнётся реконструкция моста через реку Нура на автодороге Караганда – Темиртау – Токаревка. Это позволит снизить нагрузку на трассу Темиртау – Караганда. Будет продолжен капитальный ремонт дороги Караганда – Сарань – Шахтинск.
«Также продолжится реконструкция дорог по направлениям Жартас – Долинка в Абайском районе, Новодолинка – Шахан – Молодецкое в Бухар-Жырауском районе, а также 9 км автодороги Караганда – Уштобе – Курылыс. Работы планируется завершить в 2022 году», – сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Аскербек Халтонов.
Он также рассказал о реконструкции автодорог Каражал – Атасу, Осакаровка – Молодёжное, Нура – Шахтёр.
Не останутся без внимания и дороги в сельских населённых пунктах – будет продолжена реализация спецпроекта «Ауыл – ел бесігі».
Для своевременного завершения ремонтных работ на автодорогах области задействуют около 3 тысяч единиц дорожно-строительной техники и свыше 5 тысяч человек.
Женис Касымбек поручил акимам городов и районов завершить в срок конкурсную кампанию, проконтролировать заготовку необходимых для ремонтов материалов и качество выполняемых работ.