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    20:37, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    1 300 км автодорог отремонтируют в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ремонтировать дороги круглосуточно, чтобы в срок завершить все ремонты и минимизировать неудобства для жителей, призвал дорожных строителей аким Карагандинской области Женис Касымбек на онлайн-совещании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во время ремонтных работ необходимо обеспечить заблаговременное предупреждение населения и перевозчиков, чтобы для них перекрытие каких-то участков не было неожиданностью. Летом подрядные компании должны укладывать асфальт ночью, чтобы днём не мешать жителям. Это нормальная практика в городах. Люди хотят ездить по качественным дорогам. Они этого заслуживают», – подчеркнул глава региона.

    В области в этом году планируется отремонтировать 1 300 км дорог. Основным проектом остаётся создание транспортного коридора Центр – Юг. В этом году будет завершена реконструкция на участках Караганда – Балхаш, Балхаш – Бурылбайтал общей протяжённостью 513 км.

    Так, летом начнётся реконструкция моста через реку Нура на автодороге Караганда – Темиртау – Токаревка. Это позволит снизить нагрузку на трассу Темиртау – Караганда. Будет продолжен капитальный ремонт дороги Караганда – Сарань – Шахтинск.

    «Также продолжится реконструкция дорог по направлениям Жартас – Долинка в Абайском районе, Новодолинка – Шахан – Молодецкое в Бухар-Жырауском районе, а также 9 км автодороги Караганда – Уштобе – Курылыс. Работы планируется завершить в 2022 году», – сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Аскербек Халтонов.

    Он также рассказал о реконструкции автодорог Каражал – Атасу, Осакаровка – Молодёжное, Нура – Шахтёр.

    Не останутся без внимания и дороги в сельских населённых пунктах – будет продолжена реализация спецпроекта «Ауыл – ел бесігі».

    Для своевременного завершения ремонтных работ на автодорогах области задействуют около 3 тысяч единиц дорожно-строительной техники и свыше 5 тысяч человек.

    Женис Касымбек поручил акимам городов и районов завершить в срок конкурсную кампанию, проконтролировать заготовку необходимых для ремонтов материалов и качество выполняемых работ.


    Теги:
    Дороги Другие государственные органы Инфраструктурные проекты Акимат Карагандинская область Строительство Благоустройство
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