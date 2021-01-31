1,3 тысячи километров дорог отремонтировали в Жамбылской области за год

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Дорожное строительство обсуждали на встрече акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева с руководителями строительных организаций и профильных управлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акима Жамбылской области, на развитие дорожной сферы региона в 2020 году было направлено 27,6 миллиарда тенге, отремонтировано 1 346,2 км автомобильных дорог, из них 180,5 км – областного значения, 139,3 км – районного значения, 1 026,3 км – улицы населенных пунктов.. В рамках программы «Нурлы жол» - 23 проекта на 8,3 млрд тенге, «Ауыл - Ел бесігі» - 84 проекта на 2,4 млрд тенге, «Дорожной карты занятости» - 843 проекта на 15,2 млрд тенге.

По словам руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бакытжана Жанибекова, доля хороших и удовлетворительных дорог в Жамбылской области достигла 90 процентов.

Между тем, отметил спикер, из 843 проектов в рамках Дорожной карты занятости не выполнено 32, а пять и вовсе не начинались. В нужное время не хватало асфальта и битума, отсюда и отставание по графикам. В итоге 1,2 миллиарда тенге возвращено в бюджет.

К главным причинам допущенных нарушений Бакытжан Жанибеков отнес несоблюдение технологии производственных процессов и действующих нормативов. Он предложил ввести ограничения на количество выигранных лотов для одного участника, а также обратить внимание акимов районов на регулярное проведение ямочного ремонта дорожного полотна.

В минувшем году за счет республиканского бюджета были запущены три крупных проекта по реконструкции автодорог областного значения. Это трассы Тараз – Сарыкемер – Туймекент – Акшолак и Тараз – Жетибай – Тегистик - Ойык, а также строительство дороги «Южный обход города Тараза» протяженностью 16,1 км к границе Кыргызской Республики.

«Дорога к границе с Кыргызстаном должна быть завершена не в сентябре, а в июле. Нужно разобраться, почему такой большой разброс стоимости одного километра дороги. Необходимо требовать от подрядчиков устранения ошибок за свой счет», - отметил глава региона Бердибек Сапарбаев.

Поставленная в минувшем году цель довести долю автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии с 85% до 90% выполнена, отметили в ведомстве.