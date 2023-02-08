1,3 млрд тенге похитили при строительстве электроподстанции в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств в сумме 1,3 млрд тенге при строительстве электроснабжающей подстанции для новой застройки в селе Кызылсуат состоялся в отношении руководителя отдела ЖКХ Целиноградского района, руководителей ТОО «РемСтройСервис ПВ» и ТОО «MS-Energy». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Дело расследовано департаментом АФМ по Акмолинской области совместно с прокуратурой региона.

Всем фигурантам уголовного дела назначено реальное лишение свободы.

Осужденные предприниматели и сотрудник ТОО также не смогут занимать материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 10 лет, а руководитель ЖКХ пожизненно не сможет занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.

Для улучшения поставки населению качественных коммунальных услуг Агентством по финансовому мониторингу проводится анализ государственных закупок в указанных сферах с целью пресечения фактов хищения и других правонарушений.