1 256 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 114,



в городе Алматы - 270,

в городе Шымкент - 5,

в Акмолинской области - 180,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 132,

в Атырауской области - 8,

в ВКО - 35,

в Жамбылской области - 20,

в ЗКО - 12,

в Карагандинской области - 54,

в Костанайской области - 122,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области - 8,

в Павлодарской области - 133,

в СКО - 138,

в Туркестанской области - 20.

Всего в стране выздоровело 1 265 248 человека от COVID-19.