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1 256 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
26 Февраля 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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в городе Нур-Султане - 114,
в городе Алматы - 270,
в городе Шымкент - 5,
в Акмолинской области - 180,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 132,
в Атырауской области - 8,
в ВКО - 35,
в Жамбылской области - 20,
в ЗКО - 12,
в Карагандинской области - 54,
в Костанайской области - 122,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области - 8,
в Павлодарской области - 133,
в СКО - 138,
в Туркестанской области - 20.
Всего в стране выздоровело 1 265 248 человека от COVID-19.
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