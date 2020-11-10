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1,2 млрд тенге задолжали алматинские водители

10 Ноября 2020 14:44
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1,2 млрд тенге задолжали алматинские водители

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель Toyota, задолжавший 27 миллионов тенге, задержан в Алматы. Также выявлены несколько авто, водители которых имеют задолженность на общую сумму 1,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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В городе совместно с судебными исполнителями и сотрудниками ДГД проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер» в целях обеспечения принципа неотвратимости наказания за совершенные административные правонарушения, повышения транспортной дисциплины на дорогах и эффективности взыскания наложенных административных штрафов.

«За три дня ОПМ выявлено 21 транспортное средство, водители которых имеют задолженность по исполнительному производству на общую сумму 1 223 170 004 тенге. 21 автомашина водворена на специализированную автостоянку. Выписано уведомлений водителям транспортных средств об имеющих у них задолженностях на сумму 2 072 686 тенге», – рассказал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Жандос Мураталиев.

В ходе рейда была остановлена автомашина Lada Granta, владелец которой является злостным нарушителем ПДД и имеет неоплаченные штрафы на общую сумму один миллион тенге.

Другой автолюбитель, по данным административной полиции, только в течение одной недели нарушил ПДД восемь раз. Сумма штрафа на этот раз составила 119 тысяч тенге.

«Мы также на проспекте Достык совместно с судебными исполнителями задержали автомашину Toyota Highlander, на которую имеется арест судебного исполнителя на сумму более 27 млн тенге», - сказал Жандос Мураталиев.

Он отметил, что транспортные средства задержаны с помощью камеры фото-, видеофиксации «Сергек».

«К нам информация поступает на планшет, и мы видим, в каком направлении движется данное транспортное средство. Наши сотрудники останавливает его и принимает меры административного характера», - добавил спикер.


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#Алматы   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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