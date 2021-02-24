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    00:30, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    1,2 млн голов птиц завезут на фермы в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области местные власти рассчитывают в этом году увеличить объемы производства яиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата 23 февраля обсуждали итоги социально-экономического развития по итогам января. Отрицательные показатели – у отрасли сельского хозяйства. Валовой выпуск продукции снизился на 1,2%. Статистику потянуло вниз снижение объемов производства в отрасли сельского хозяйства Кызылжарского района на 35%. Связано это с сокращением производства яиц на 64%.

    Из-за птичьего гриппа, вспыхнувшего по области осенью прошлого года, поголовье птицы в регионе уменьшилось почти на 30%. В Кызылжарском районе, где находятся основные птицефабрики, которые понесли серьезные потери в эпидемию – на 61%.

    «Выплачена компенсация населению и птицефермам в размере 960 млн тенге. Основной удар взяли на себя птицефабрики Кызылжарского района. Для стабилизации отрасли запланировано приобретение 1,2 млн голов птиц. Уже закупили 546 тысяч голов, в марте-апреле уже ожидаем производство яиц от пострадавших птицефабрик. Меры принимаются, надо проконтролировать», - поручил аким области Кумар Аксакалов своему первому заместителю Марату Тасмаганбетову, курирующему отрасль сельского хозяйства.

    Между тем яйца подорожали почти на 30%. Акимат пытался сдерживать цены на яйца меморандумами. Однако было очевидно, что так называемых «социальных» яиц не хватает. Сейчас ситуация немного стабилизировалась. В супермаркетах можно найти яйца по цене 320-340 тенге за десяток. В основном же их реализуют по 460-480 тенге.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область
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