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1 019 283 человека получили вакцину в Туркестанской области

20 Ноября 2021 18:21
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1 019 283 человека получили вакцину в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – По матрице эпидемиологической ситуации Туркестанская область находится в «зеленой» зоне. В целом по Туркестанскому региону привито 1 019 283 человек. Второй компонент получили 958 666 человек. За последние сутки изъявили желание привиться 2 993 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

С начала пандемии в области взято 1 128 727 тысяч ПЦР-проб. За последние сутки в регионе выявлен COVID-19 у восьми человек. Суточный прирост составляет 0,05%. Всего в инфекционной больнице имеется 930 койко-мест. Из них 593 пустуют. С начала пандемии зарегистрировано 15 577 подтвержденных случаев заражения. В 7 710 из них заболевание прошло бессимптомно.

На сегодняшний день жители области могут принять вакцины «Спутник-V», «QazVac» и «Sinopharm».


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#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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