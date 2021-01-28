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    14:46, 28 Январь 2021 | GMT +6

    0,39% в сутки составляет прирост заболевших Сovid-19 в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Увеличение числа заболевших менее чем на половину процента говорит о том, что ситуация в области, расположенной в «зелёной» зоне, стабильная. За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев. На сегодняшний день лечение получают 139 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    Всего с начала пандемии зарегистрировано 4036 больных коронавирусом. 2566 человек болели бессимптомно, и еще 1657 лечились в стационарах. Напомним, что в области постоянно работают около тысячи инфекционных и карантинных коек для госпитализации больных с COVID-19. Проведено около полумиллиона ПЦР-тестирований.





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область Акимат
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