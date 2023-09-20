Более 10 тысяч единиц сельхозтехники работают на полях Жамбылской области
Уборочная кампания в разгаре на полях Жамбылской области, предстоит убрать более 760 тысяч га посевных площадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Под сельхозкультуры в этом году на территории региона отведено 762,5 тысячи га, что на 6,3 тысячи больше, чем в 2022 году, - пояснил руководитель управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Нурби Жигитеков. - Под овощебахчевыми культурами занято 59,8 тысячи гектаров, под сахарную свеклу – 10,9 тысячи, под картофель – 11,4 тысячи. На 207,6 тысячи гектаров посеяли кормовые культуры. В этом году 386,2 тысячи га отведено под зерновые и зернобобовые культуры и 65,6 тысячи га – под масличные».
«В уборочных работах задействовано 10 063 единицы сельскохозяйственной техники. Выделенные на сельхозработы 15,7 тысячи тонн дизельного топлива распределяются по 250 тенге. Из запланированных для внесения в посевные площади 54 тысячи тонн минеральных удобрений на сегодня крестьяне изъяли 31,3 тысячи тонн удобрений», - отметил спикер.
По информации облуправления сельского хозяйства, в этом году по итогам января - июля выпуск продукции сельского хозяйства составил 161 млрд тенге, это 102,3% по сравнению с 2022 годом. Из этого количества растениеводство составило 42 млрд тенге (101,7%), животноводство -118,8 млрд тенге (102,6%).
«Рост продукции сельского хозяйства обусловлен государственной поддержкой, - отметил руководитель управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Нурби Жигитеков. – Только в этом году для государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей было выделено 27 млрд тенге субсидий. В том числе на направление растениеводства 8,2 млрд тенге. Если в 2022 году было собрано 2,279 млн тонн сельхозпродукции, то в этом году – 2,3 млн тонн. Объем сельхозпродукции увеличился на 4,1%».