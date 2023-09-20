Более 10 тысяч единиц сельхозтехники работают на полях Жамбылской области

«Под сельхозкультуры в этом году на территории региона отведено 762,5 тысячи га, что на 6,3 тысячи больше, чем в 2022 году, - пояснил руководитель управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Нурби Жигитеков. - Под овощебахчевыми культурами занято 59,8 тысячи гектаров, под сахарную свеклу – 10,9 тысячи, под картофель – 11,4 тысячи. На 207,6 тысячи гектаров посеяли кормовые культуры. В этом году 386,2 тысячи га отведено под зерновые и зернобобовые культуры и 65,6 тысячи га – под масличные».

«В уборочных работах задействовано 10 063 единицы сельскохозяйственной техники. Выделенные на сельхозработы 15,7 тысячи тонн дизельного топлива распределяются по 250 тенге. Из запланированных для внесения в посевные площади 54 тысячи тонн минеральных удобрений на сегодня крестьяне изъяли 31,3 тысячи тонн удобрений», - отметил спикер.