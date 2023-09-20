Суд по делу о нападении на журналистов пройдет в закрытом режиме в Алматы

Судебный процесс по уголовному делу о нападении на казахстанских журналистов по ходатайству потерпевших будет проводиться в закрытом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным горсуда Алматы, суд в отношении А.Клебанова будет в закрытом режиме.

- 20 сентября в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Алматы состоялось очередное заседание суда по рассмотрению постановления следователя о применении к А.Клебанову принудительных мер медицинского характера. От ряда потерпевших поступили ходатайства о проведении судебных заседаний в закрытом формате. Суд, учитывая необходимость предотвращения разглашения сведений, касающихся личной жизни указанных лиц и членов их семей, в соответствии со статьей 29 УПК удовлетворил данные ходатайства. Дальнейшее судебное разбирательство будет проводиться в закрытом режиме, - отметили в пресс-службе горсуда.

Ранее Межведомственная оперативно-следственная группа МВД и КНБ расследовала уголовное дело по факту организации нападений на представителей СМИ. Позже сообщалось, что организатором и инициатором нападений на журналистов является гражданин Казахстана Клебанов (Маневич) Аркадий Сергеевич.