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    13:51, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Суд по делу о нападении на журналистов пройдет в закрытом режиме в Алматы

    суд
    Фото: Мухтор Холдорбеков

    Судебный процесс по уголовному делу о нападении на казахстанских журналистов по ходатайству потерпевших будет проводиться в закрытом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным горсуда Алматы, суд в отношении А.Клебанова будет в закрытом режиме.

    - 20 сентября в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Алматы состоялось очередное заседание суда по рассмотрению постановления следователя о применении к А.Клебанову принудительных мер медицинского характера. От ряда потерпевших поступили ходатайства о проведении судебных заседаний в закрытом формате. Суд, учитывая необходимость предотвращения разглашения сведений, касающихся личной жизни указанных лиц и членов их семей, в соответствии со статьей 29 УПК удовлетворил данные ходатайства. Дальнейшее судебное разбирательство будет проводиться в закрытом режиме, - отметили в пресс-службе горсуда.

    Ранее Межведомственная оперативно-следственная группа МВД и КНБ расследовала уголовное дело по факту организации нападений на представителей СМИ.  Позже сообщалось, что организатором и инициатором нападений на журналистов является гражданин Казахстана Клебанов (Маневич) Аркадий Сергеевич. 

    Теги:
    Суды Алматы СМИ
    Автор
    Еламан Турысбеков
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