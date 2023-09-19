Казахстан примет участие в Министерской конференции ОИС

С 1 по 3 октября в городе Доха в Катаре состоится 6-ая Генеральная ассамблея, 9-ая Министерская конференция сельского хозяйства Организации исламского сотрудничества и Второй Форум высокого уровня IOFS. Об этом сообщил генеральный директор Исламской Организации по продовольственной Безопасности Ерлан Байдаулет (IOFS), передает МИА «Казинформ».

На Форуме высокого уровня IOFS планируется проведение нескольких параллельных конференций. Как сообщил Ерлан Байдаулет, одна из них будет посвящена новым агротехнологиям, вторая - вопросам развития взаимоотношений с гражданским сообществом в области продовольственной безопасности. Третий вопрос будет касаться развития отношений в частном секторе.

- IOFS создал дочернюю структуру - это Международная Исламская ассоциация пищевой промышленности. На этот форум собираются бизнесмены 26 стран, которые представляют пищевой сектор и сельское хозяйство своих стран. В том числе, мы отправили приглашения корпоративным и почетным членам Казахстана, которыми являются 18 пищевых союзов Казахстана. Эти три мероприятия будут основными, - сказал Ерлан Байдаулет на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Глава IOFS отметил, что цель форума высокого уровня - объединить все программы и направить усилия стран на взаимодействие.

- Мы абсолютно уверены, что этот форум будет очень серьезным вкладом в усиление продовольственной безопасности во всех странах ОИС, - добавил Ерлан Байдаулет.





