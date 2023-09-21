Великобритания отложила экологические инициативы из-за добычи нефти

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что его правительство перенесет сроки исполнения некоторых климатических целей и не может отказаться от добычи нефти и газа в Северном море, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В июне 2019 года британский кабмин взял на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 100% к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года, а в ноябре 2020 года правительство Великобритании объявило, что продажа новых бензиновых и дизельных автомобилей прекратится в 2030 году.

Выступая в среду, Риши Сунак раскритиковал предыдущие правительства из-за неспособности объяснить британцам экономические издержки от ужесточения экологических требований и предупредил, что сохранение статус-кво в отношении климатических обязательств сопряжено с риском потери согласия британского народа.

В соответствии с новым планом запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями вступит в силу в стране только в 2035 году.

«Даже после этого вы все равно сможете покупать и продавать подержанные», - сказал Риши Сунак.

Премьер-министр также анонсировал отмену требования к владельцам недвижимости повысить энергоэффективность домов и пообещал смягчить правила отказа от газовых и масляных котлов, которые должны быть заменены тепловыми насосами. Риши Сунак также не намерен останавливать добычу нефти и газа в Северном море.

После выступления премьер-министра представители оппозиционной Лейбористской партии заявили, что восстановят срок запрета на бензиновые и дизельные автомобили к 2030 году и требования к домовладельцам повышать энергоэффективность своих домов.

Природоохранные организации раскритиковали речь главы британского кабмина.