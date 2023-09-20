Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 сентября.

АСТАНА

В 9:30 в концертном зале Казмедиацентра состоится Astana Media Week 2023. Ведущие эксперты медиаиндустрии из Казахстана и зарубежья обсудят актуальные вызовы, с которыми сталкиваются традиционные медиа в контексте быстро меняющейся медийной среды.

В 10:00 в Доме дружбы под эгидой Ассамблеи народа Казахстана начнется общереспубликанская научно-практическая конференция «Состояние и перспективы государственной политики в сфере межэтнических отношений».

В 11:00 в Национальном научном центре материнства и детства - церемония вручения оборудования для диагностики ретинопатии.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «День труда в Казахстане». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz

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В 15:00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК в честь Дня языков народа Казахстана пройдет конкурс «Тіл – татулық тірегі».

В 15:00 - пленарное заседание Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

В 15:00 Комитет рыбного хозяйства планируют провести пресс-тур по зарыблению реки Есиль. Исполнителем госзаказа ГККП «Зерендинским рыбохозяйственным предприятием» в реку Есиль планируется выпустить порядка 300 тысяч штук сеголеток карпа. Время и место сбора: причал на левом побережье реки Есиль в районе моста по проспекту Туран.

АЛМАТЫ

В 12:00 в БЦ «Кайсар Плаза»- пресс-конференция с участием игроков сборной Казахстана по киберспорту, а также руководства Федерации Киберспорта РК.

В 14:30 начнет свою работу 31-я ежегодная конференция CEEMAN «Leadership for Sustainable World». Организаторами конференции являются Almaty Management University и международная ассоциация развития менеджмента в динамичных сообществах CEEMAN.

В 15.00 в МВЦ «Атакент» Казахстанская горнорудная палата проведет инаугурационную конференцию «Поддержка развития ответственных практик в горнодобывающей отрасли и улучшение инвестиционного климата».