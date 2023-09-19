Когда пройдет референдум по строительству АЭС

Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов объяснил регламент назначения даты проведения референдума по строительству атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У меня нет ответа, когда будет референдум. Мы работаем по закону об использовании атомной энергии. Вопросы строительства атомной станции регламентированы этим законом. В то же время есть закон о референдуме. Правом назначения референдума обладает Президент. Когда выйдет указ, тогда будет проведен референдум», - пояснил спикер во время пресс-конференции после заседания Правительства РК.

Он уточнил, что министерство в процедуре назначения референдума не участвует. Для того, чтобы была назначена дата референдума, нужно политическое решение, то есть указ Президента.

Напомним, 1 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по вопросу строительства АЭС.

«Строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее», - сказал тогда Глава государства.

В августе в Минэнерго сообщали о том, что жители поселка Улкен Жамбылского района Алматинской области поддержали строительство АЭС.



