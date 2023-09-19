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    13:28, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Когда пройдет референдум по строительству АЭС

    Когда пройдет референдум по строительству АЭС
    Фото: vwalakte/Freepik

    Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов объяснил регламент назначения даты проведения референдума по строительству атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У меня нет ответа, когда будет референдум. Мы работаем по закону об использовании атомной энергии. Вопросы строительства атомной станции регламентированы этим законом. В то же время есть закон о референдуме. Правом назначения референдума обладает Президент. Когда выйдет указ, тогда будет проведен референдум», - пояснил спикер во время пресс-конференции после заседания Правительства РК.

    Он уточнил, что министерство в процедуре назначения референдума не участвует. Для того, чтобы была назначена дата референдума, нужно политическое решение, то есть указ Президента.

    Напомним, 1 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по вопросу строительства АЭС. 

    «Строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее», - сказал тогда Глава государства.

    В августе в Минэнерго сообщали о том, что жители поселка Улкен Жамбылского района Алматинской области поддержали строительство АЭС. 

    Теги:
    Атомная станция Энергетика Атомная энергетика Правительство
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