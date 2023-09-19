Дизтопливо по 250 тенге за литр выделят фермерам для сушки зерна

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений министрам по уборочной кампании в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он напомнил, что этот год стал непростым для аграриев. Летняя засуха сменилась осенними проливными дождями. Это сказалось на урожайности и темпах уборки.



«На сегодня убрано менее половины площадей. Сезон в разгаре. Работу надо активизировать. Тем более, что в зерносеющих регионах до конца месяца сильных дождей не прогнозируется. Надо уложиться в этот срок», - сказал Алихан Смаилов во время заседания Правительства.



В помощь фермерским и крестьянским хозяйствам, занимающимся производством зерна, будет выделен дополнительный объем дизельного топлива для сушки зерна. Уже начался процесс реструктуризации долгов по кредитам и пролонгации товарного кредита без применения штрафных санкций.



«Погодные условия будут признаваться в качестве форс-мажорных обстоятельств. Надо осуществить выплату субсидий в полном объеме», - добавил Премьер.



Глава Кабмина поручил вести круглосуточную приемку урожая хлебоприемными пунктами и предприятиями, оказывающими услуги по сушке зерна. Надо принять меры по недопущению завышения тарифов на их услуги.



«Министерствам энергетики и сельского хозяйства обеспечить выделение дополнительного объема дизельного топлива для сушки зерна по удешевленной цене 250 тенге за литр. Министерствам финансов, сельского хозяйства и национальной экономики провести работу по выделению дополнительных средств на субсидирование АПК. Следует проработать вопрос увеличения уставного капитала Продкорпорации для проведения прямого закупа продовольственного и фуражного зерна нового урожая. Министерству сельского хозяйства и Продкорпорации надо пересмотреть графики поставок удешевленного зерна для производства хлеба. Министерству транспорта и КТЖ обеспечить своевременную поставку зерновозов и не допускать очередей на железнодорожных путях», - поручил он.



Также будут выделены средств из резерва Правительства на возмещение ущерба фермерам Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что уборочная площадь текущего года зерновых и зернобобовых культур составляет 17,3 млн га. На сегодня убрано 6,9 млн га зерновых и зернобобовых культур или 40%. В прошлом году на аналогичную дату было убрано 11,6 млн га или 72,8%.