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    13:02, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Начались переговоры между делегацией армян Карабаха и представителями Баку

    Нагорный Карабах,Карабах,Азербайджан,Армения
    Фото: azertag.az

    В Евлахе начались переговоры между делегацией армян Карабаха и представителями Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство АЗЕРТАДЖ.

    В настоящее время проходят последние подготовительные работы к встрече.

    На встрече обсудят вопросы реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

    Напомним, по данным правоохранительных органов Азербайджана, эскалация в Карабахе началась на фоне летальных случаев на территории села Тагаверд Ходжавендского района, повлекших смерть сотрудников государственных и правоохранительных органов Азербайджана, которые подорвались на противотанковых минах, после чего вооруженные силы АР объявили о начале антитеррористических мероприятий (АТМ) локального характера.

    В понедельник в Ереване полиция применила спецсредства для разгона протестующих у здания Правительства Армении. Ранее протестующие собрались на Площади Республики у здания Правительства страны с требованием отставки Премьер-министра Никола Пашиняна на фоне обострения в Карабахе.

    Вчера была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в Карабахе.

    Теги:
    Азербайджан Армения Кризис Мировые новости
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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