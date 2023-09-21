Начались переговоры между делегацией армян Карабаха и представителями Баку
В Евлахе начались переговоры между делегацией армян Карабаха и представителями Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство АЗЕРТАДЖ.
В настоящее время проходят последние подготовительные работы к встрече.
На встрече обсудят вопросы реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.
Напомним, по данным правоохранительных органов Азербайджана, эскалация в Карабахе началась на фоне летальных случаев на территории села Тагаверд Ходжавендского района, повлекших смерть сотрудников государственных и правоохранительных органов Азербайджана, которые подорвались на противотанковых минах, после чего вооруженные силы АР объявили о начале антитеррористических мероприятий (АТМ) локального характера.
В понедельник в Ереване полиция применила спецсредства для разгона протестующих у здания Правительства Армении. Ранее протестующие собрались на Площади Республики у здания Правительства страны с требованием отставки Премьер-министра Никола Пашиняна на фоне обострения в Карабахе.
Вчера была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в Карабахе.