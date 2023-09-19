Как изменятся налоги для среднестатистического казахстанца

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заверил, что с принятием нового Налогового кодекса сюрпризов для казахстанцев среднего класса не будет. Планируется такая же налоговая нагрузка, как и сейчас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сюрпризов не будет для физлиц. Планируется такая же налоговая нагрузка. Причем налоговая нагрузка по соцналогу, которая была в начале 2000-х годов на уровне 29%, по факту сейчас составляет – 9%. Индивидуальный подоходный налог (ИПН) не пересматривается на зарплату, но мы планируем сделать ИПН каскадным», - сообщил он во время пресс-конференции после заседания Правительства РК.

Он объяснил, что ИПН будет прогрессивным на пассивные доходы, в том числе на акции, облигации, другие ценные бумаги. Чем будет выше стоимость пассивных доходов, тем выше будет налог. Например, если они стоят 100-150 млн тенге, то будет 15%, свыше 200 млн тенге –20% и так далее.

«То есть это не коснется среднего класса», - уточнил министр.

Ранее Министерство национальной экономики опубликовало консультативный документ нового Налогового кодекса. В документе предлагается увеличить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС), изменить порядок расчета подоходных налогов для компаний (КПН) и граждан (ИПН), земельного налога, а также отменить транспортный налог для автомобилей с небольшим объемом двигателя.

Сегодня министр также объяснил, зачем было предложено упразднение налога на транспорт.