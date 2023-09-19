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    13:13, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Как изменятся налоги для среднестатистического казахстанца

    Как изменятся налоги для среднестатистического казахстанца

    Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заверил, что с принятием нового Налогового кодекса сюрпризов для казахстанцев среднего класса не будет. Планируется такая же налоговая нагрузка, как и сейчас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сюрпризов не будет для физлиц. Планируется такая же налоговая нагрузка. Причем налоговая нагрузка по соцналогу, которая была в начале 2000-х годов на уровне 29%, по факту сейчас составляет – 9%. Индивидуальный подоходный налог (ИПН) не пересматривается на зарплату, но мы планируем сделать ИПН каскадным», - сообщил он во время пресс-конференции после заседания Правительства РК.

    Он объяснил, что ИПН будет прогрессивным на пассивные доходы, в том числе на акции, облигации, другие ценные бумаги. Чем будет выше стоимость пассивных доходов, тем выше будет налог. Например, если они стоят 100-150 млн тенге, то будет 15%, свыше 200 млн тенге –20% и так далее.

    «То есть это не коснется среднего класса», - уточнил министр.

    Ранее Министерство национальной экономики опубликовало консультативный документ нового Налогового кодекса. В документе предлагается увеличить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС), изменить порядок расчета подоходных налогов для компаний (КПН) и граждан (ИПН), земельного налога, а также отменить транспортный налог для автомобилей с небольшим объемом двигателя.

    Сегодня министр также объяснил, зачем было предложено упразднение налога на транспорт.

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    Правительство РК Налоги
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